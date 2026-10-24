ابراهیم نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در تربیت نیروی انسانی متخصص و آماده‌سازی دانشجویان برای ورود به بازار کار اظهار کرد: فضای دانشگاه باید به‌گونه‌ای فراهم شود که دانشجویان علاوه بر تحصیل، فرصت یادگیری مهارت‌ها و ابزارهای مورد نیاز اشتغال را نیز داشته باشند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ایجاد بستر مناسب برای جذب و افزایش شمار دانشجویان افزود: فراهم‌کردن امکانات لازم می‌تواند زمینه بهره‌مندی دانش‌آموختگان از تسهیلات دولتی و ورود آنان به بازار کار را تسهیل کند.

توسعه رشته‌های کاربردی و تأمین اعتبارات دانشگاه

نجفی توسعه رشته‌های تحصیلی را از نیازهای دانشگاه پیام‌نور آستانه اشرفیه دانست و گفت: افزایش رشته‌ها در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، به‌ویژه در حوزه‌های کاربردی و متناسب با نیازهای بازار کار، باید در دستور کار قرار گیرد تا دانش‌آموختگان بتوانند از آموخته‌های خود در مسیر اشتغال استفاده کنند.

وی درباره تأمین اعتبارات مورد نیاز دانشگاه نیز اظهار کرد: در صورت نبود مانع از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات توازن ۲ در نخستین کمیته برنامه‌ریزی شهرستان پیش‌بینی خواهد شد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس با اشاره به بدهی‌های معوق دانشگاه افزود: شهردار برای همکاری و کمک در این زمینه قول مساعد داده است که امیدواریم این همراهی به بهبود شرایط و توسعه دانشگاه کمک کند.

تعیین تکلیف زمین دانشگاه در دستور کار است

نجفی با اشاره به سابقه واگذاری زمین برای احداث دانشگاه پیام‌نور آستانه اشرفیه گفت: حدود سال ۱۳۸۹، هم‌زمان با الحاق روستای کورکاء به محدوده شهری، منابع طبیعی حدود پنج هکتار از اراضی دولتی را برای احداث دانشگاه در اختیار پیام‌نور قرار داد.

وی افزود: در آن زمان، دانشگاه برای احداث مجموعه و استفاده از زمین پشتی نیز برنامه‌هایی داشت، اما این طرح‌ها به مرحله اجرا نرسید و موضوع تعیین تکلیف اراضی در چند نوبت پیگیری شد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در آخرین جلسه با حضور استاندار گیلان و مدیرکل منابع طبیعی، موضوع تعیین تکلیف زمین مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد محدوده مورد نیاز دانشگاه با توافق طرفین مشخص شود.

نجفی ادامه داد: پس از تعیین محدوده موردنیاز دانشگاه، درباره باقی‌مانده زمین نیز تصمیم‌گیری خواهد شد. این موضوع با حضور مدیرکل منابع طبیعی، مسئولان شهرسازی و امور اراضی و سایر دستگاه‌های مرتبط پیگیری می‌شود و باید مراحل قانونی، از جمله طرح موضوع در کمیسیون ماده ۳، طی شود.

بهسازی مسیر دسترسی و ایجاد امکانات رفاهی برای دانشجویان

وی بهسازی راه دسترسی دانشگاه را از دیگر نیازهای مهم این مجموعه عنوان کرد و گفت: مسیر منتهی به دانشگاه از محدوده میدان شهید حسن دخت باید ساماندهی و بهسازی شود.

نجفی با اشاره به دشواری تردد دانشجویان در روزهای بارانی، بر ضرورت ایجاد مسیر پیاده‌روی مناسب و سنگ‌فرش این محدوده تأکید کرد و لوله‌گذاری و سرپوشیده کردن مسیر را نیز از جمله اقدامات مورد نیاز دانست.

وی با بیان اینکه بخشی از پیگیری‌های مربوط به تأمین لوله از طریق وزارتخانه انجام شده است، افزود: این اقدامات به‌ویژه محدوده عبدالله‌آباد را در بر می‌گیرد و اجرای بخشی از طرح در محدوده خیابان شهید نادرحسن‌دخت و تأمین پارکینگ دانشگاه نیز باید پیگیری شود.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به فضای موجود میان دو دیوار در مسیر منتهی به بخش کشاورزی دانشگاه اظهار کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه شهرداری و شورای اسلامی شهر، می‌توان این محدوده را به فضای سبز و محلی مناسب برای استراحت دانشجویان تبدیل کرد.