حیدری نژاد: سرشماری نفوس و مسکن با مشارکت ۲۸۰۰ خانوار انجام می شود

رحمت حیدری‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نخستین سرشماری کشور در سال ۱۳۳۵ توسط مرکز آمار ایران انجام شد،اظهار کرد: در سال‌های بعد، اجرای سرشماری با حضور آمارگیران در سراسر کشور ادامه یافت.

فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به تغییر دوره زمانی سرشماری‌ها افزود: از سال ۱۳۸۶ و بر اساس مصوبه دولت، فاصله سرشماری‌ها از ۱۰ سال به پنج سال کاهش یافت و در سال ۱۴۰۵ نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور انجام می‌شود.

آمار دقیق، پشتوانه برنامه‌ریزی برای توسعه کشور

حیدری نژاد با بیان اینکه هدف از سرشماری عمومی نفوس و مسکن، گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز کشور است،تصریح کرد:این داده‌ها برای پژوهشگران، متخصصان، دانشمندان و همه افرادی که در حوزه آمار فعالیت می‌کنند، اهمیت دارد و امکان استفاده از اطلاعات به‌روز را در پژوهش‌ها و بررسی‌های تخصصی فراهم می‌کند.

وی با اشاره به نقش آمار در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری گفت: دولت برای تصمیم‌گیری در حوزه‌های گوناگون به اطلاعات درست و دقیق نیاز دارد؛ از جمله در زمینه بهبود خدمات، برنامه‌ریزی برای توسعه کشور، تقویت اقتصاد و اشتغال، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، افزایش مشارکت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع در سراسر کشور.

فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه نیروهای اجرایی سرشماری در سطح استان و شهرستان آماده شده‌اند، افزود: مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، متخصصانی را برای گردآوری داده‌ها در استان و شهرستان در نظر گرفته‌اند و آموزش‌های لازم نیز به آنان ارائه شده است.

حیدری‌نژادخواستار همکاری مردم آستانه اشرفیه در شهرها و روستاها با پرسشگران و ارائه اطلاعات دقیق مورد نیاز در اختیار آنان شدو گفت: مشارکت مردم و ارائه اطلاعات صحیح، به گردآوری آمار دقیق و قابل اتکا در سطح شهرستان، استان و کشور کمک می‌کند.

وی درباره شیوه اجرای سرشماری در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد:در این طرح از داده‌های گذشته استفاده می‌شود و اطلاعات جدید مورد نیاز نیز به دو شیوه پیامکی و حضوری گردآوری خواهد شد. نمونه‌گیران برای جمع‌آوری اطلاعات به شهرهای آستانه اشرفیه و کیاشهر و برخی روستاهای شهرستان مراجعه می‌کنند.

فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه ۲۸۰۰ خانوار در شهرستان به‌عنوان نمونه در سرشماری شرکت می‌کنند، افزود:اطلاعات گذشته در کنار داده‌های جدید و آمارهایی که از خانه‌های بهداشت، ثبت احوال و دیگر مراکز دریافت شده است، جمع‌بندی و در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه دسترسی به اطلاعات دقیق، شناخت بهتر شرایط و نیازهای کشور را امکان‌پذیر می‌کند، گفت: گردآوری و جمع‌بندی داده‌های سرشماری می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای توسعه کشور، بهبود خدمات و توزیع عادلانه منابع کمک کند.