به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدجواد هاشمی‌نژاد شامگاه یکشنبه در مراسم «آن ۲۳۰۰۰ نفر؛ روایت نسل نو از شهدای ترور در ایران» که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، اظهار کرد: باعث افتخار است که امروز این فرصت فراهم شد تا در جمع هنرمندان شهر حضور پیدا کنیم. پدر و مادر سرکار خانم شهرکی هر دو با هم مورد سوءقصد و هدف تروریست‌ها قرار گرفتند؛ حادثه بسیار وحشتناکی که در آن، پدر و مادر در ماشین هدف نگاه یک مشت تروریست قرار گرفتند و رده‌بالاهای آن‌ها نیز همین‌طور عمل کردند.

دبیرکل بنیاد هابیلیان افزود: امروز الفاظی را از سیاستمداران مدعی تمدن غربی می‌شنویم که واقعاً جز خوی و صفت وحشی‌گری چیز دیگری نمی‌توان اسم آن را گذاشت. یادم می‌آید حدود هفت، هشت سال پیش مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانی خود گفت اروپا مثل یک باغ است و باید از جنگل محافظت کرد. دیروز یا امروز نیز از زبان ترامپ شنیدیم که الفاظ بسیار بدی به کار برد و گفت باید در کشورمان را ببندیم و همه دنیا کثیف هستند به‌جز چند کشور معدود. نگاه همان نگاه است؛ برخی سیاستمداران آن را به زبان می‌آورند و برخی به تعارف برگزار می‌کنند، اما عملکردشان همان است.

وی ادامه داد: آن وحشی‌گری که در دنیا جلوی چشم جهانیان اتفاق افتاد و ۹۵ هزار زن و بچه را یکجا زیر آوار ساختمان‌ها آوردند، تعابیر خود آن‌هاست. ما به جایی رسیده‌ایم که این افراد درونیات خود را بیرون می‌ریزند. در کشور ما نیز این اتفاقات افتاده است؛ از اول پیروزی انقلاب اسلامی تا الان ۴۵ سال است که با این گروه‌ها طرف بوده‌ایم. اکنون خود کسانی که حامی گروه‌ها بودند، به میدان آمده‌اند. آن موقع گروه‌ها می‌آمدند، اما اکنون کسانی که پول و اسلحه می‌دادند، خود به میدان آمده‌اند.

هاشمی نژاد تصریح کرد: کاش دنیایی بود که این خشونت‌ها، الفاظ و صحنه‌ها را جلوی چشم هنرمندان و نوجوانانمان نمی‌دیدیم؛ چرا که هنرمندان باید صحنه‌های بسیار زیبا و طبیعی زندگی بشریت را به تصویر بکشند و به کلام درآورند. با این دنیای وحشی و با واقعیاتی که در زندگی‌مان هست و چراهایی مانند چرایی شهادت پدر و مادر خانم شهرکی چه باید بکنیم؟ بسیار باعث افتخار ماست که هنرمندان توانای شهر با هنر خود توانستند این موضوع را به تصویر بکشند.

دبیرکل بنیاد هابیلیان خاطرنشان کرد: باور ما این بود که در این جلسه، هنر هنرمندان و نوجوانان بروز پیدا کند. خوشبختانه آنجا قول داده بودیم که از این آثار استفاده شود و به شکر خدا این آثار چاپ شد، استفاده شد، محفوظ ماند و در تاریخ شهر ما باقی خواهد ماند. این برونداد آنچه در نوک قلم شما عزیزان به صورت تصویر، مقالات و داستان‌ها نوشته شد، امیدواریم ادامه پیدا کند تا این ظرفیت بزرگ کشور میان نوجوانان و جوانان، در دنیا نیز منعکس شود.