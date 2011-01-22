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۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۵

در ایام الله دهه فجر/

کتاب "حماسه کلمات" رونمایی می شود

کتاب "حماسه کلمات" رونمایی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره سایه سرو روان گفت: همزمان با برگزاری جشنواره "سایه سرو روان" از کتاب حماسه کلمات، رونمایی می شود.

جواد گنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: در شانزدهم بهمن ماه، همزمان با برگزاری جشنواره سایه سرو روان با حضور شاعران و مسئولین کشوری در مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) از کتاب حماسه کلمات رونمایی می شود.

وی درباره انگیزه چاپ این کتاب گفت: ما بر خلاف عادت همه جشنواره های شعر که در آن مجموعه اشعار شاعران چاپ می شود، در این جشنواره تصمیم گرفتیم که یک اثر پژوهشی را در کنار دیگر کارهای جانبی جشنواره، به چاپ برسانیم.

وی درباره موضوع این کتاب، اظهار داشت: کتاب حماسه کلمات، پژوهشی است درباره شعر انقلاب اسلامی ایران و در این کتاب نگاه ما، نگاهی کشوری و سراسری بوده است و حجم کتاب بالغ بر 250صفحه است.

شاعر مجموعه"چهارم شخص مفرد" گفت: دامنه پژوهش این کتاب از شعر انقلاب تا انقلاب شعر است و به شعر شاعران، قبل از ورود امام خمینی (ره) و بعد از ورود حضرت امام، می پردازد.

جشنواره سایه سرو روان در شانزدهم بهمن ماه به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر با حضور شاعران سراسر خراسان رضوی و چند شاعر میهمان از شهرهای دیگر کشور در شهر توس و مجتمع فرهنگی امام رضا(ع) مشهد، برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1237351

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