سرزمین شعر در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب سرزمین شعر در نگارخانه اشراق حوزه هنری خراسان رونمایی با حضور شاعران و علاقمندان به شعر رونمایی شد.

محمدکاظم کاظمی مجری این نشست درباره سابقه کتاب‌های گزیده اشعار گفت: گردآوری شعر شاعران خراسان کار تازه‌ای نیست این کار از گذشته تا امروز به شکل‌های مختلف انجام شده است، از انجمن‌های کلاسیک شعر که محصول آن کتاب نسیمی از دیار خراسان تا آثار شاعران صرفا نوگرا همانند کتاب اسب‌ها روسری نمی‌بندند کتاب‌های اینگونه را جمع‌آوری کرده‌اند.

وی افزود: سابقه چنین کارهایی در حوزه هنری از اواخر دهه 60 با مجموعه‌هایی از قبیل فصل فراق، هوای حرم، ضریح آفتاب که شعرهای شاعران جوان آن سال‌ها بود، شروع شد. در انجمن‌های دیگر هم اتفاق‌هایی از این دست افتاده است، اما در این چند سال و شعر دهه 80 مجموعه‌ای مدون وجود نداشت که گردآورندگان این اثر را بر آن داشت تا به فکر تالیف چنین کتابی بیفتند.

بعد از صحبت‌های کاظمی، قاسم رفیعا مجری این نشست و یکی از گردآورندگان کتاب با دعوت حاضرین برای صحبت درباره کتاب و وضعیت شعر امروز خراسان از ابوالفضل صدقیانی دعوت کرد تا آغازگر شعرخوانی این جلسه باشد.

حقیقت آن‌قدر نزدیک بود/ که می‌شد دست روی آن کشید/ می‌خواستم

پرخاش کنم/دیدم پای گلدان‌ها آب می‌ریزم...

مجتبی اصغری فرزقی شاعر بعدی بود تا شعرش را بخواند؛

سر منشاء هر سراب را می‌دانست/ قانون حیات ناب را می‌دانست/ قبل از لب تشنه پر کشد مولایم/ «تاریخ وفات آب را می‌دانست»

علیرضا جهانشاهی شاعر بعدی بود که صحبت‌هایش را این‌گونه آغاز کند؛ بیشتر از همه به کسانی تبریک می‌گویم که شعرشان در این کتاب چاپ شده است، خراسان سرشار از سرمایه‌های ادبی است و در سال‌های اخیر در کنار شعر کلاسیک که همیشه شاعران سرآمدی داشته است در شعر آزاد هم شاعران خوش قریحه‌ای ظهور کرده‌اند.

اول صورتم را زدم/ اول برگشتم/ اول خوب تماشا کردم/ درخت زردآلو در رهن بانک بود/ روز در رهن بانک بود/ جیغ‌های مادرم در رهن بانک بود...

رفعت حسینی، امان الله میرزایی، نازنین آزاد و جواد شیخ الاسلامی شاعران بعدی بود که شعر خواندند تا نوبت به مهدی آخرتی برسد تا درباره کتاب صحبت کند و شعر بخواند؛ وی گفت: یکی از حسن‌های این مجموعه این است که نگاه وسیع‌تری دارد و طیف‌های مختلفی را در بر می‌گیرد، هرچند که سطح شعرها متفاوت است، کتاب از بعضی از اشکالات ویرایشی رنج می‌برد که به طور مثال بعضی از شعرهای آزاد پشت سر هم آمده است.

آخرتی افزود: امیدواریم این کتاب‌ها همین‌جا به پایان نرسد و ما باز هم شاهد انتشار چنین کتاب‌هایی باشیم.

بعد از شعرخوانی سعیده موسوی‌زاده نوبت به محمد بهبودی‌نیا رسید تا درباره نحوه جمع‌آوری اشعار صحبت کند؛ خیلی از دوستان شعر نمی‌دادند و برای دسترسی به بعضی از شاعران به شهرستان‌های مختلف سفر

کردیم بعضی از شعرها هم بعد از ویرایش نهایی به دست ما رسید.

وی افزود: تمام کاستی‌های کتاب به عهده من است و امیدوارم که در کارهای بعدی جبران شود در نوع جمع‌آوری اشعار هم هیچ قصد و غرضی نبوده است.

پس از سخنرانی کوتاه سیدجواد رفائی رئیس حوزه هنری خراسان کتاب توسط محمد بهبودی نیا، قاسم رفیعا، محمد کاظم کاظمی، عابس قدسی و رفائی رونمایی شد و در میان حاضرین توزیع شد.

محمدسعید میرزایی شاعر بعدی این نشست بود که درباره کتاب سرزمین شعر گفت: سرزمین شعر کتابی است که خاستگاه شعر و زبان پارسی دری است، شکل نوعی گزیده شعرها ادامه یافته سنت تذکره نویسی است، یک ویژگی خوب کتاب مقدمه جامع و کاملی است که استاد کاظمی نوشته‌اند و جریان‌های شعری را به خوبی ریشه‌یابی کرده‌اند.

وی افزود: عنوان گزیده شعر خراسان اولین کتابی که در این زمینه منتشر شد که در دهه 40 یا 50 آقای نعمت میرزازاده با همراهی استاد شفیعی کدکنی چاپ کردند با همین عنوان. برای این کار باید چند معیار در نظر گرفته شده یکی این است که گزیده است و برگزیده نیست.

وی افزود: روش کار در چنین کارهای شعرهای شاخص و تازه شاعران باشد که اگر این اتفاق صورت بگیرد یک برش از مقطعی تاریخی است، در این مقطع تاریخی بعضی از شاعران می‌توانند در حال تجربه باشند، بعضی چندین دهه کار کرده باشند و شاعران با تجربه باشند و جریان‌های مختلف شعری را در بر بگیرد که گردآورندگان این مجموعه این جرائت را داشته‌اند تا به همه جریان‌های شعری توجه کنند.

وی افزود: من فکر می‌کنم باید از شاعرانی همانند اکرامی و اسفندقه شعرهای جدیدتری استفاده می‌شد به هر حال شعرهای خیلی خوبی در یک مجموعه هست حضور یک نسل پویا، جوان و به شدت تجربه‌گرا و در جستجوی مضامین تازه هست را ببینیم و باید منتظر ظهور یک دوره درخشان و شکوفایی در شعر فارسی باشیم.

میرزایی افزود: مجموعه شاخصی است که نسل جدید را با جسارت در کنار نسل قدیم جای داده است، این خدمتی است به زبان فارسی و کلیت کار قوی است اگر یک شعر اشتباه بخورد تمام مجموعه را زیر سئوال نمی‌برد.

رضا یاوری آخرین شاعر این نشست بود که درباره سرزمین شعر گفت: طرح جلد کتاب مناسب شعرهای آزاد نیست گزیده شعر خراسان بدون هیچ پسوندی اتفاق مبارکی است، شعر خراسان صدای خودش را پیدا کرده است اما متاسفانه این‌جا پایتخت نیست تا بتوانیم صدایمان را بهتر برسانیم.

گفتنی است؛ کتاب دو جلدی سرزمین شعر مجموع اشعار شاعران خراسان به کوشش قاسم رفیعا و محمد بهبودی‌نیا توسط انتشارات سپیده باوران با حمایت حوزه هنری منتشر شده است. کتابی که جلد اول آن شامل اشعار کلاسیک و جلد دوم شعر آزاد امروز خراسان را شامل می‌شود و مقدمه آن را محمدکاظم کاظمی نگاشته است.