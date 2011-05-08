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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۱۵

سرود ویژه مشهد رونمایی می شود

سرود ویژه مشهد رونمایی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد مقدس گفت: تا پایان خرداد ماه از سرود ویژه مشهد رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد کاظم دبیری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: سرود ویژه مشهد مقدس در مرحله ساخت است به طوری که تأییدیه شعر خود را از کمیته فنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اخذ کرده است.

وی گفت: با توجه به تأکید استاندار مبنی بر اینکه باید برای این سرودها اشعار فاخر سروده شود به طوری که حاوی سابقه تمدن، تدین و بزرگان شهر باشد لذا با شاعران مشهدی به بحث و بررسی پرداختیم که ما حصل آن دستیابی به دو اثر فاخر شد.

وی افزود: شعر این سرود ویژه، توسط شاعر مشهدی جواد گنجعلی سروده شده است و به تأیید کمیته فنی رسیده است.

دبیری تصریح کرد: این سرود به آهنگ سازی محمد حق گو مراحل ساخت را طی خواهد می کند.

کد مطلب 1307208

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