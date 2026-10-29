رونمایی از کتاب «بازگشت» در نیشابور 

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کتاب «بازگشت» به نویسندگی غلامرضا خوجانی با حضور محمدرضا حجازی معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری ویژه، محمد رضایی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر، کمیته امداد امام خمینی(ره)، انجمن حمایت از زندانیان و اهالی فرهنگ و ادب دوست در تالار ادیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور برگزار شد.

کتاب «بازگشت» اثر غلامرضا خوجانی شامل داستانها و خاطرات عبرت آموز در قطع رقعی و در۲۴۴ صفحه، طراح جلد فاطمه حشمتی، ویراستار عباسعلی حشمتی و صفحه آرا محمد حصاری که توسط انتشارات سیمرغ خراسان در سال ۱۴۰۵ منتشر شده است.

کتاب «بازگشت» داستانها و خاطرات عبرت آموز، نتیجه سالها مددکاری اجتماعی غلامرضا خوجانی است که در دیار ادب پرور نیشابور؛ شهرخیام، عطار، کمال الملک، یغما و... زندگی پر از فراز و نشیب انسانهای با اراده را به صورت کتاب ارائه کرده است.