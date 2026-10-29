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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

رونمایی از کتاب «بازگشت» در نیشابور 

رونمایی از کتاب «بازگشت» در نیشابور 

مشهد- آیین رونمایی از کتاب «بازگشت» به نویسندگی غلامرضا خوجانی در شهرستان نیشابور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کتاب «بازگشت» به نویسندگی غلامرضا خوجانی با حضور محمدرضا حجازی معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری ویژه، محمد رضایی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر، کمیته امداد امام خمینی(ره)، انجمن حمایت از زندانیان و اهالی فرهنگ و ادب دوست در تالار ادیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور برگزار شد.

کتاب «بازگشت» اثر غلامرضا خوجانی شامل داستانها و خاطرات عبرت آموز در قطع رقعی و در۲۴۴ صفحه، طراح جلد فاطمه حشمتی، ویراستار عباسعلی حشمتی و صفحه آرا محمد حصاری که توسط انتشارات سیمرغ خراسان در سال ۱۴۰۵ منتشر شده است.

کتاب «بازگشت» داستانها و خاطرات عبرت آموز، نتیجه سالها مددکاری اجتماعی غلامرضا خوجانی است که در دیار ادب پرور نیشابور؛ شهرخیام، عطار، کمال الملک، یغما و... زندگی پر از فراز و نشیب انسانهای با اراده را به صورت کتاب ارائه کرده است.

کد مطلب 6993770

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