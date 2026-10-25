  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۵۳

آغاز ویژه برنامه «مل مل» با حضور پرشور کودکان و نوجوانان سیستانی

آغاز ویژه برنامه «مل مل» با حضور پرشور کودکان و نوجوانان سیستانی

زابل- ویژه برنامه مل مل با حضور پرشور کودکان و نوجوانان زابلی از دقایقی قبل در شهر زابل آغاز شد.

دریافت 13 MB
کد مطلب 6989708

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها