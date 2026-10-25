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۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۱

شب عروسکی زابل با حضور «مل‌مل»

شب عروسکی زابل با حضور «مل‌مل»

زابل- برنامه عروسکی «مل‌مل» با اجرای ویژه در زابل، کودکان و خانواده‌های سیستانی و بلوچستانی را شاد کرد.

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کد مطلب 6989856

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