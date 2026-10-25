https://mehrnews.com/x3drf8 ۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۱ کد مطلب 6989856 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۱ شب عروسکی زابل با حضور «ململ» زابل- برنامه عروسکی «ململ» با اجرای ویژه در زابل، کودکان و خانوادههای سیستانی و بلوچستانی را شاد کرد. دریافت 31 MB کد مطلب 6989856 کپی شد مطالب مرتبط شور و حال کودکان سیستان و بلوچستان در برنامه «مل مل» آغاز ویژه برنامه «مل مل» با حضور پرشور بچههای سیستانی و بلوچستانی برنامه عروسکی «ململ» امشب در زابل اجرا میشود برچسبها برنامه تلویزیونی کودکان نوجوانان شهرستان زابل
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