۵ واحد صنفی متخلف در زابل پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی فرمانده انتظامی شهرستان زابل ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح نظارت و کنترل بر اصناف با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی واحدهای صنفی، توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی در این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، پنج واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات پلمب شدند و به ۱۰ واحد دیگر نیز اخطار کتبی داده شد.

فرمانده انتظامی زابل با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی اخطارگرفته باید در مهلت تعیین‌شده نسبت به رفع تخلفات اقدام کنند؛ در غیر این صورت با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.