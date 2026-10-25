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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

دورهمی مجری تلویزیونی با مردم سیستان و بلوچستان

دورهمی مجری تلویزیونی با مردم سیستان و بلوچستان

زاهدان - پیمان طالبی، مجری تلویزیونی به دیدار و گفتگو صمیمانه با مردم سیستان و بلوچستان پرداخت‌.

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کد مطلب 6989663

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