https://mehrnews.com/x3dr9c ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸ کد مطلب 6989663 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸ دورهمی مجری تلویزیونی با مردم سیستان و بلوچستان زاهدان - پیمان طالبی، مجری تلویزیونی به دیدار و گفتگو صمیمانه با مردم سیستان و بلوچستان پرداخت. دریافت 27 MB کد مطلب 6989663 کپی شد مطالب مرتبط فارس در خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور صحبت های «حسین یکتا» از بیمارستان تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س) زاهدان روایت راحله امینیان؛ مجری تلویزیونی از گشت و گذار دربازار رسولی زاهدان کسبه سیستان و بلوچستان: از تهدیدات ترامپ قدرتمندتر میشویم نسل دهه هشتادی در جنگ نرم راه خود را به خوبی پیدا کرده است آغاز ویژه برنامه «مل مل» با حضور پرشور بچههای سیستانی و بلوچستانی خبر خوش برای ساحلنشینان جنوب؛ تجارت ملوانی به کنارک و زرآباد میرسد امنیت؛ کلیدواژهای پررنگ؛ گزارشی از حال و هوای سیستان و بلوچستان دیدار فعالان رسانهای و فرهنگی با نماینده ولیفقیه سیستان وبلوچستان «سیستان و بلوچستان» قطب پزشکی «ایران» است برنامه عروسکی «ململ» امشب در زابل اجرا میشود برچسبها زاهدان پیمان طالبی دیدار و گفتگو
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