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۴ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۲

ثبت ۱۲ روز هوای پاک در تهران؛ بهترین وضعیت در ۶ سال اخیر

ثبت ۱۲ روز هوای پاک در تهران؛ بهترین وضعیت در ۶ سال اخیر

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: تهران از ابتدای سال تا سوم آبان ۱۲ روز هوای پاک ثبت کرده و کیفیت هوا در مقایسه با ۶ سال گذشته بهبود یافته است.

خبرگزاری مهر-گروه جامعه: فاطمه کریمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، با حضور در خبرگزاری مهر، در گفتگویی به تشریح آخرین اقدامات و برنامه‌های این شرکت پرداخت.

در این گفتگو، با توجه به آغاز نیمه دوم سال، فرارسیدن فصل سرما و احتمال افزایش آلاینده‌های جوی، وضعیت پیش‌روی کیفیت هوای تهران، سهم منابع مختلف در آلودگی، برنامه‌های کنترل و پیش‌بینی آلودگی هوا، احتمال تعطیلی مدارس در روزهای آلوده و راهکارهای کاهش مواجهه شهروندان با آلاینده‌ها بررسی شد.

ثبت ۱۲ روز هوای پاک؛ بهترین وضعیت در ۶ سال اخیر

کریمی با تشریح آمار کیفیت هوای تهران از ابتدای سال تا سوم آبان گفت: بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوا، از مجموع ۲۱۹ روز سپری‌شده، تهران ۱۲ روز هوای پاک داشته که این رقم دو برابر مدت مشابه سال گذشته است.

ثبت ۱۲ روز هوای پاک در تهران؛ بهترین وضعیت در ۶ سال اخیر

وی افزود: در این بازه، ۱۷۵ روز در وضعیت قابل قبول، ۳۰ روز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و دو روز در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار داشته است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به بهبود شاخص‌های کیفیت هوا نسبت به سال‌های گذشته اظهار کرد: در مجموع، حدود ۸۶ درصد روزهای سپری‌شده از سال در وضعیت پاک یا قابل قبول بوده‌اند و کیفیت هوای تهران تا سوم آبان در مقایسه با روزهای مشابه ۶ سال گذشته، شرایط بهتری داشته است.

کریمی درباره عوامل مؤثر بر این وضعیت گفت: نمی‌توان بهبود کیفیت هوا را به یک عامل مشخص نسبت داد؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل هواشناسی و مدیریتی در این زمینه نقش داشته‌اند.

وی ادامه داد: ناپایداری‌های جوی و وزش باد در ماه‌های ابتدایی سال به تخلیه آلاینده‌ها کمک کرد. در کنار آن، اقداماتی مانند رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی، دورکاری و غیرحضوری‌شدن مدارس در برخی مقاطع نیز می‌توانست با کاهش تردد، در بهبود شرایط اثرگذار باشد.

کریمی تأکید کرد: برای ارزیابی دقیق سهم هر یک از این عوامل، باید مجموعه شرایط جوی، میزان تردد و سیاست‌های کنترل آلودگی به‌صورت هم‌زمان بررسی شود.

کد مطلب 6990018
مهسا حيدری توچائی

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