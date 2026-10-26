ثبت ۱۲ روز هوای پاک در تهران؛ بهترین وضعیت در ۶ سال اخیر

خبرگزاری مهر-گروه جامعه: فاطمه کریمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، با حضور در خبرگزاری مهر، در گفتگویی به تشریح آخرین اقدامات و برنامه‌های این شرکت پرداخت.

در این گفتگو، با توجه به آغاز نیمه دوم سال، فرارسیدن فصل سرما و احتمال افزایش آلاینده‌های جوی، وضعیت پیش‌روی کیفیت هوای تهران، سهم منابع مختلف در آلودگی، برنامه‌های کنترل و پیش‌بینی آلودگی هوا، احتمال تعطیلی مدارس در روزهای آلوده و راهکارهای کاهش مواجهه شهروندان با آلاینده‌ها بررسی شد.

ثبت ۱۲ روز هوای پاک؛ بهترین وضعیت در ۶ سال اخیر

کریمی با تشریح آمار کیفیت هوای تهران از ابتدای سال تا سوم آبان گفت: بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوا، از مجموع ۲۱۹ روز سپری‌شده، تهران ۱۲ روز هوای پاک داشته که این رقم دو برابر مدت مشابه سال گذشته است.

وی افزود: در این بازه، ۱۷۵ روز در وضعیت قابل قبول، ۳۰ روز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و دو روز در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار داشته است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به بهبود شاخص‌های کیفیت هوا نسبت به سال‌های گذشته اظهار کرد: در مجموع، حدود ۸۶ درصد روزهای سپری‌شده از سال در وضعیت پاک یا قابل قبول بوده‌اند و کیفیت هوای تهران تا سوم آبان در مقایسه با روزهای مشابه ۶ سال گذشته، شرایط بهتری داشته است.

کریمی درباره عوامل مؤثر بر این وضعیت گفت: نمی‌توان بهبود کیفیت هوا را به یک عامل مشخص نسبت داد؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل هواشناسی و مدیریتی در این زمینه نقش داشته‌اند.

وی ادامه داد: ناپایداری‌های جوی و وزش باد در ماه‌های ابتدایی سال به تخلیه آلاینده‌ها کمک کرد. در کنار آن، اقداماتی مانند رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی، دورکاری و غیرحضوری‌شدن مدارس در برخی مقاطع نیز می‌توانست با کاهش تردد، در بهبود شرایط اثرگذار باشد.

کریمی تأکید کرد: برای ارزیابی دقیق سهم هر یک از این عوامل، باید مجموعه شرایط جوی، میزان تردد و سیاست‌های کنترل آلودگی به‌صورت هم‌زمان بررسی شود.