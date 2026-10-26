محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان همدان امروز و فردا عمدتاا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعد از ظهر وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در اواسط روز احتمال افزایش موقت ابر وجود دارد.

وی افزود: روز چهارشنبه در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود و احتمال دارد در بخش‌هایی از نیمه شمالی استان به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات رگبارهای پراکنده و ضعیف باران رخ دهد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان ادامه داد: از اواسط روز پنجشنبه سامانه بارشی به تدریج استان و منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بارش‌هایی از بعد از ظهر این روز در سطح استان آغاز می‌شود و روز جمعه نیز در برخی ساعات بارش در استان پیش‌بینی شده است.

باقری شکیب درباره وضعیت دما گفت: روز گذشته اسدآباد با ۲۴ درجه سانتی‌گراد گرمترین ایستگاه استان بود و صبح امروز شیرین سو با دمای سه درجه کمترین دمای استان را ثبت کرد و کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان نیز به ترتیب پنج و ۲۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی دمای روزهای آینده بیان کرد: در چند روز پیش رو دمای صبحگاهی و بیشینه دما نسبتا ثابت خواهد بود و روز پنجشنبه همزمان با فعالیت سامانه بارشی افزایش نسبی دمای صبحگاهی و کاهش دمای بیشینه پیش‌بینی می‌شود.