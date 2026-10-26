به گزارش خبرنگار مهر، وحید باقری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل چهارمحال‌وبختیاری اظهار کرد: ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی، کنترلی و آموزشی است که از کنترل وضعیت فنی وسایل نقلیه و مقابله با تخلفات ناوگان باری تا آموزش کاربران آسیب‌پذیر جاده‌ها را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به اهمیت کنترل اضافه‌تناژ وسایل نقلیه باری افزود: در این راستا، ۱۸۷ مورد تخلف اضافه‌تناژ شناسایی و ثبت شده است؛ تخلفی که علاوه بر افزایش خطرات ترافیکی، می‌تواند موجب وارد آمدن فشار مضاعف به روسازی راه‌ها، کاهش عمر مفید زیرساخت‌های جاده‌ای و افزایش هزینه‌های نگهداری راه‌ها شود.

باقری با تأکید بر ضرورت نظارت بر وضعیت فنی وسایل نقلیه بیان کرد: در مجموع ۱۸ هزار و ۹۸۴ مورد معاینه فنی انجام شده است. کنترل وضعیت فنی خودروها و اطمینان از برخورداری آن‌ها از شرایط لازم برای تردد ایمن، از اقدامات مهم در پیشگیری از حوادث ناشی از نقص فنی به شمار می‌رود.

رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: همچنین یک‌هزار و ۸۸۱ پروانه ترافیکی صادر شده و ۲۸ مورد بازدید از مراکز معاینه فنی با هدف بررسی وضعیت فعالیت این مراکز و نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات انجام گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی در بخش حمل‌ونقل باری تصریح کرد: وضعیت ۹۰ دستگاه ناوگان باربری و ۱۲۰ دستگاه وانت‌بار بررسی شده است. همچنین ۱۳۰ دستگاه ادوات کشاورزی در چارچوب اقدامات مرتبط با ایمنی و تردد مورد بررسی قرار گرفتند.

توجه ویژه به ایمنی دانش‌آموزان و کاربران آسیب‌پذیر راه

باقری با بیان اینکه آموزش و فرهنگ‌سازی از ارکان اصلی پیشگیری از سوانح رانندگی است، اظهار کرد: در راستای افزایش آگاهی دانش‌آموزان درباره خطرات تردد در مجاورت محورهای مواصلاتی و آموزش اصول صحیح عبور و مرور، برنامه‌های آموزشی در ۱۰ مدرسه حاشیه راه‌های استان اجرا شد که طی آن یک‌هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز آموزش دیدند.

وی افزود: آشنایی دانش‌آموزان با شیوه صحیح عبور از عرض راه، توجه به علائم و مقررات ترافیکی و شناخت خطرات ناشی از تردد وسایل نقلیه در محورهای برون‌شهری، می‌تواند در کاهش حوادث و افزایش ایمنی این گروه از کاربران راه مؤثر باشد.

رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به آسیب‌پذیری موتورسواران در تصادفات جاده‌ای گفت: در راستای ارتقای ایمنی این گروه، ۶۰۰ راکب موتورسیکلت تحت پوشش اقدامات ایمنی قرار گرفتند که این اقدامات شامل ارائه کلاه ایمنی، برچسب‌های ایمنی و سایر اقلام و برنامه‌های مرتبط با افزایش ایمنی موتورسواران بوده است.

باقری ادامه داد: استفاده از کلاه ایمنی استاندارد، به‌ویژه در تصادفاتی که موتورسوار در معرض ضربه به سر قرار می‌گیرد، اهمیت زیادی دارد. همچنین استفاده از تجهیزات و برچسب‌های قابل رؤیت می‌تواند به بهتر دیده‌شدن موتورسیکلت‌ها از سوی سایر رانندگان، به‌خصوص در شرایط کاهش دید، کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به سایر کاربران آسیب‌پذیر جاده‌ها خاطرنشان کرد: در این حوزه ۱۲ مورد اقدام نیز انجام شده است که در کنار برنامه‌های آموزشی و حمایتی، با هدف افزایش آگاهی، کاهش خطرات ترافیکی و ارتقای ایمنی تردد دنبال می‌شود.

پیشگیری از تصادفات با ترکیب نظارت، آموزش و تجهیزات ایمنی

باقری در پایان تأکید کرد: ارتقای ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای صرفاً با برخورد با تخلفات محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند نظارت مستمر بر وضعیت فنی ناوگان، کنترل اضافه‌تناژ، پایش فعالیت مراکز معاینه فنی، آموزش کاربران راه و فراهم‌کردن تجهیزات ایمنی برای گروه‌های در معرض خطر است.

وی افزود: اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری با اجرای برنامه‌های نظارتی و آموزشی، در مسیر کاهش تخلفات، پیشگیری از سوانح رانندگی، حفاظت از زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای ایمنی کاربران راه گام برمی‌دارد.

