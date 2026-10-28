  1. جامعه
  2. شهری
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

معاینه فنی اولیه تاکسی‌های تهران رایگان شد

معاینه فنی اولیه تاکسی‌های تهران رایگان شد

سازمان تاکسیرانی تهران از رایگان شدن نخستین مراجعه تاکسی‌ها برای معاینه فنی و بازدید چشمی مخازن دوگانه‌سوز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، در راستای حمایت از تاکسیرانان شهر تهران، کاهش هزینه‌های نگهداری ناوگان و ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی، توافقنامه همکاری میان این سازمان و ستاد معاینه فنی خودروهای تهران منعقد شد.

بر اساس این توافقنامه، از این پس نخستین مراجعه تاکسی‌های پایتخت برای انجام معاینه فنی و همچنین نخستین مراجعه جهت بازدید چشمی از مخازن دوگانه‌سوز (CNG)، به‌صورت رایگان انجام خواهد پذیرفت.

این طرح با هدف تسهیل دسترسی تاکسیرانان به خدمات فنی، ارتقای سلامت و ایمنی ناوگان، کاهش آلایندگی خودروها و کمک به تحقق اهداف شهر تهران در مسیر هوای پاک و حمل‌ونقل پایدار اجرا می‌شود.

بنا بر اعلام سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، این خدمات در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی این سازمان برای ناوگان تاکسیرانی پایتخت در مراکز معاینه فنی منتخب ارائه خواهد شد.

کد مطلب 6992654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها