به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، در راستای حمایت از تاکسیرانان شهر تهران، کاهش هزینه‌های نگهداری ناوگان و ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی، توافقنامه همکاری میان این سازمان و ستاد معاینه فنی خودروهای تهران منعقد شد.

بر اساس این توافقنامه، از این پس نخستین مراجعه تاکسی‌های پایتخت برای انجام معاینه فنی و همچنین نخستین مراجعه جهت بازدید چشمی از مخازن دوگانه‌سوز (CNG)، به‌صورت رایگان انجام خواهد پذیرفت.

این طرح با هدف تسهیل دسترسی تاکسیرانان به خدمات فنی، ارتقای سلامت و ایمنی ناوگان، کاهش آلایندگی خودروها و کمک به تحقق اهداف شهر تهران در مسیر هوای پاک و حمل‌ونقل پایدار اجرا می‌شود.

بنا بر اعلام سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، این خدمات در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی این سازمان برای ناوگان تاکسیرانی پایتخت در مراکز معاینه فنی منتخب ارائه خواهد شد.