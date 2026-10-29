خبرگزاری مهر_ گروه جامعه: معاینه فنی خودروها یکی از راهکارهای کنترل آلایندگی هوا، افزایش ایمنی وسایل نقلیه و کاهش حوادث رانندگی است؛ موضوعی که علاوه بر الزام مراجعه به مراکز معاینه فنی، به فراهم بودن ظرفیت کافی و تسهیل فرایند پذیرش خودروها نیز وابسته است.

محمدمهدی رضازاده، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت مراکز معاینه فنی پایتخت خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری، سه خط معاینه فنی خودروهای سبک، یک خط موتورسیکلت و یک خط خودروهای سنگین به ظرفیت این مراکز اضافه می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش ظرفیت پذیرش خودروها اظهار کرد: در دوره مدیریت شهری، ۹ خط سیار به مراکز معاینه فنی تهران اضافه شده و همچنین دو خط معاینه فنی خودروهای سبک، یک مرکز معاینه فنی سبک و سه خط موتورسیکلت به ظرفیت پذیرش افزوده شده است.

رضازاده افزود: نوسازی خطوط معاینه فنی نیز با افزایش سرعت انجام معاینات، به ارتقای ظرفیت پذیرش کمک کرده است. در حال حاضر، ظرفیت سالانه پذیرش خودرو در مراکز معاینه فنی تهران به حدود سه‌ونیم میلیون خودرو می‌رسد.

توصیه به شهروندان برای دریافت نوبت اینترنتی

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به راه‌اندازی نوبت‌دهی اینترنتی از طریق سامانه شهرزاد، از شهروندان خواست پیش از مراجعه به مراکز، نوبت خود را به‌صورت اینترنتی دریافت کنند تا از معطلی و انتظار طولانی در صف‌ها جلوگیری شود.

وی توضیح داد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه شهرزاد، مرکز و زمان مراجعه خود را انتخاب کنند و با برنامه‌ریزی بهتر، فرایند دریافت معاینه فنی را انجام دهند.

راه‌اندازی مرکز جدید معاینه فنی در منطقه ۱۴

رضازاده همچنین از راه‌اندازی یک مرکز جدید و استاندارد در بلوار ابوذر منطقه ۱۴ تا پایان سال خبر داد و گفت: این مرکز در زمینی به مساحت سه‌ هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده و شامل دو خط معاینه فنی خودروهای سبک، یک خط موتورسیکلت، سوله بازدید چشمی خودروهای دوگانه‌سوز و تعمیرگاه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این مرکز به‌عنوان مرکز ملکی شهرداری تهران پس از ۱۵ سال احداث شده است، افزود: راه‌اندازی این مجموعه به افزایش ظرفیت معاینه فنی در مناطق جنوبی پایتخت کمک می‌کند؛ به‌ویژه در محدوده‌ای که تعداد مراکز معاینه فنی کمتر بوده است.

افزایش ظرفیت معاینه فنی خودروهای سنگین و راه‌اندازی خط سیار در ولنجک

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به دیگر برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه اظهار کرد: یک مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین نیز در محدوده ترمینال جنوب راه‌اندازی خواهد شد.

رضازاده ادامه داد: در منطقه یک تهران و در محدوده بلوار دانشجوی ولنجک نیز یک خط سیار معاینه فنی اضافه شده است که مراحل راه‌اندازی آزمایشی آن به پایان رسیده و به‌زودی به‌عنوان یک مرکز رسمی فعالیت خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد: با اجرای این برنامه‌ها تا پایان سال جاری، سه خط معاینه فنی خودروهای سبک، یک خط موتورسیکلت و یک خط معاینه فنی خودروهای سنگین به ظرفیت مراکز معاینه فنی تهران اضافه خواهد شد.