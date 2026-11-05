فربیرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت کنترل مستمر وضعیت فنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای اظهار کرد: از مجموع خودروهای مراجعه‌کننده به مراکز معاینه فنی استان، برای ۱۰ هزار و ۹۹۰ دستگاه کارت معاینه فنی صادر شده است.

وی افزود: ۵ هزار و ۳۰۴ دستگاه خودرو نیز به دلیل نداشتن شرایط فنی و استانداردهای لازم، موفق به دریافت تأییدیه معاینه فنی نشده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده در این حوزه بیان کرد: طی سال جاری ۱۲ مورد بازدید نظارتی از مراکز معاینه فنی استان انجام شده است.

مرادی با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای تصریح کرد: نظارت مستمر بر وضعیت فنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و کنترل تخلفات اضافه‌تناژ با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش سوانح جاده‌ای و صیانت از زیرساخت‌های راه در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد.