  1. استانها
  2. گلستان
۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴

اینچه‌برون با دمای ۲۷ درجه گرم‌ترین نقطه گلستان شد

اینچه‌برون با دمای ۲۷ درجه گرم‌ترین نقطه گلستان شد

گرگان- بر اساس گزارش هواشناسی گلستان، اینچه‌برون با ثبت دمای ۲۷ درجه سلسیوس گرم‌ترین و علی‌آباد کتول با ۱۶ درجه خنک‌ترین نقطه استان در روز دوشنبه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان در روز دوشنبه چهارم آبان‌ماه، دمای هوا در مناطق مختلف استان به ۱۹ تا ۲۷ درجه سلسیوس رسید و اینچه‌برون گرم‌ترین نقطه گلستان ثبت شد.

بر اساس این گزارش، اینچه‌برون با بیشینه دمای ۲۷ درجه سلسیوس در صدر گرم‌ترین مناطق استان قرار گرفت و پس از آن آق‌قلا با ۲۶ درجه و گرگان و انبارالوم با ۲۵ درجه سلسیوس قرار داشتند.

در مقابل، علی‌آباد کتول با ثبت کمینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس به‌عنوان خنک‌ترین نقطه استان معرفی شد. پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه نیز با بیشینه دمای ۲۰ درجه و کمینه ۱۵ درجه سلسیوس، از مناطق خنک استان بود.

بر اساس آمار ثبت‌شده، بیشینه دمای هوای بندرترکمن ۲۵ درجه، بندرگز و کارکنده ۲۴ درجه، کلاله و گنبدکاووس ۲۳ درجه و مینودشت و علی‌آباد کتول ۲۲ درجه سلسیوس گزارش شد.

همچنین در مراوه‌تپه، کمینه دمای ۱۶ و بیشینه دمای ۱۹ درجه سلسیوس به ثبت رسید که پایین‌ترین بیشینه دما در میان ایستگاه‌های اعلام‌شده بود.

کد مطلب 6990926

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها