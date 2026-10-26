به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان در روز دوشنبه چهارم آبان‌ماه، دمای هوا در مناطق مختلف استان به ۱۹ تا ۲۷ درجه سلسیوس رسید و اینچه‌برون گرم‌ترین نقطه گلستان ثبت شد.

بر اساس این گزارش، اینچه‌برون با بیشینه دمای ۲۷ درجه سلسیوس در صدر گرم‌ترین مناطق استان قرار گرفت و پس از آن آق‌قلا با ۲۶ درجه و گرگان و انبارالوم با ۲۵ درجه سلسیوس قرار داشتند.

در مقابل، علی‌آباد کتول با ثبت کمینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس به‌عنوان خنک‌ترین نقطه استان معرفی شد. پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه نیز با بیشینه دمای ۲۰ درجه و کمینه ۱۵ درجه سلسیوس، از مناطق خنک استان بود.

بر اساس آمار ثبت‌شده، بیشینه دمای هوای بندرترکمن ۲۵ درجه، بندرگز و کارکنده ۲۴ درجه، کلاله و گنبدکاووس ۲۳ درجه و مینودشت و علی‌آباد کتول ۲۲ درجه سلسیوس گزارش شد.

همچنین در مراوه‌تپه، کمینه دمای ۱۶ و بیشینه دمای ۱۹ درجه سلسیوس به ثبت رسید که پایین‌ترین بیشینه دما در میان ایستگاه‌های اعلام‌شده بود.