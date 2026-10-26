بارش نخستین برف پاییزی در ارتفاعات زردکوه بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: نخستین برف پاییزی در ارتفاعات زردکوه بختیاری باریده است که نشان‌دهنده آغاز تغییرات جوی در مناطق مرتفع استان است.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی افزود: بر اساس بررسی الگوهای جوی، انتظار می‌رود سامانه بارشی از اواخر هفته وارد چهارمحال و بختیاری شود و شرایط جوی استان تحت تأثیر این سامانه قرار گیرد.

نوروزی همچنین از روند کاهشی دما در استان خبر داد و بر ضرورت توجه شهروندان به تغییرات شرایط جوی تأکید کرد.

وی بیان داشت: با توجه به کوهستانی بودن بخش قابل توجهی از چهارمحال و بختیاری، کاهش دما در ارتفاعات می‌تواند زمینه‌ساز تداوم بارش‌های برفی در مناطق سردسیر باشد. از این رو، کوهنوردان و طبیعت‌گردان لازم است پیش از عزیمت به ارتفاعات، وضعیت جوی منطقه را بررسی کرده و هشدارهای احتمالی هواشناسی را جدی بگیرند.

نوروزی عنوان کرد: ورود سامانه بارشی در روزهای پایانی هفته نیز ضرورت آمادگی برای تغییرات احتمالی شرایط جوی را دوچندان می‌کند. شهروندان و رانندگان، به‌ویژه در محورهای کوهستانی و مناطق مرتفع استان، باید با توجه به کاهش دما و احتمال نامساعد شدن وضعیت جوی، نکات ایمنی را رعایت کنند و پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی اطلاع داشته باشند.

