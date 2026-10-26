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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

استقرار مدیرعامل جدید در ساختمان باشگاه استقلال

استقرار مدیرعامل جدید در ساختمان باشگاه استقلال

مدیرعامل جدید باشگاه استقلال در نخستین روز کاری خود ضمن بازدید از بخش‌های مختلف، در جریان امور جاری و روند فنی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، مصطفی متدین مدیرعامل جدید آبی‌ها، صبح امروز در نخستین روز کاری خود به همراه دکتر سعید صادق‌پور، عضو جدید هیات‌مدیره و جمعی دیگر از همراهان در ساختمان باشگاه حضور یافت.

مدیرعامل جدید استقلال در جریان این حضور از بخش‌های مختلف باشگاه بازدید کرد و ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها، ساختار و روند فعالیت بخش‌های مختلف، در جریان امور جاری قرار گرفت.

در ادامه مدیران و کارکنان باشگاه استقلال ضمن خوشامدگویی به مدیرعامل جدید، آغاز فعالیت رسمی ایشان را تبریک گفتند. این حضور، آغاز فعالیت متدین در مسئولیت مدیرعاملی استقلال و پیگیری امور اجرایی و مدیریتی این مجموعه در مسیر پیشبرد اهداف باشگاه است.

کد مطلب 6990437

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