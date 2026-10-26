استقرار مدیرعامل جدید در ساختمان باشگاه استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، مصطفی متدین مدیرعامل جدید آبی‌ها، صبح امروز در نخستین روز کاری خود به همراه دکتر سعید صادق‌پور، عضو جدید هیات‌مدیره و جمعی دیگر از همراهان در ساختمان باشگاه حضور یافت.

مدیرعامل جدید استقلال در جریان این حضور از بخش‌های مختلف باشگاه بازدید کرد و ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها، ساختار و روند فعالیت بخش‌های مختلف، در جریان امور جاری قرار گرفت.

در ادامه مدیران و کارکنان باشگاه استقلال ضمن خوشامدگویی به مدیرعامل جدید، آغاز فعالیت رسمی ایشان را تبریک گفتند. این حضور، آغاز فعالیت متدین در مسئولیت مدیرعاملی استقلال و پیگیری امور اجرایی و مدیریتی این مجموعه در مسیر پیشبرد اهداف باشگاه است.

