  1. استانها
  2. گلستان
۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴

کشف پنج قطعه پرنده چنگر از شکارچیان غیرمجاز در تالاب آلاگل

کشف پنج قطعه پرنده چنگر از شکارچیان غیرمجاز در تالاب آلاگل

گنبدکاووس- رئیس اداره حفاظت محیط زیست گنبدکاووس از کشف و ضبط پنج قطعه پرنده چنگر از سه شکارچی غیرمجاز در تالاب بین‌المللی آلاگل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت پاسگاه محیط‌بانی آلاگل، ساعت ۲۳ یکشنبه، سوم آبان‌ماه، در جریان گشت‌زنی و پایش شبانه زیستگاه‌های آبی، سه شکارچی غیرمجاز را هنگام شکار پرندگان آبزی در تالاب بین‌المللی آلاگل مشاهده کردند.

وی افزود: مأموران پس از مشاهده متخلفان، برای برخورد قانونی با آنان اقدام کردند و پنج قطعه پرنده چنگر شکارشده را کشف و ضبط کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گنبدکاووس ادامه داد: پرونده این متخلفان برای رسیدگی قانونی به دادگاه عمومی داشلی‌برون ارسال شده است.

احمدی با اشاره به ممنوعیت شکار در سال جاری در استان گلستان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، از جمله شکار و صید غیرمجاز، مراتب را از طریق شماره شبانه‌روزی ۱۵۴۰ گزارش دهند و در حفاظت از محیط زیست مشارکت کنند.

کد مطلب 6990947

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها