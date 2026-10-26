کشف پنج قطعه پرنده چنگر از شکارچیان غیرمجاز در تالاب آلاگل

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت پاسگاه محیط‌بانی آلاگل، ساعت ۲۳ یکشنبه، سوم آبان‌ماه، در جریان گشت‌زنی و پایش شبانه زیستگاه‌های آبی، سه شکارچی غیرمجاز را هنگام شکار پرندگان آبزی در تالاب بین‌المللی آلاگل مشاهده کردند.

وی افزود: مأموران پس از مشاهده متخلفان، برای برخورد قانونی با آنان اقدام کردند و پنج قطعه پرنده چنگر شکارشده را کشف و ضبط کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گنبدکاووس ادامه داد: پرونده این متخلفان برای رسیدگی قانونی به دادگاه عمومی داشلی‌برون ارسال شده است.

احمدی با اشاره به ممنوعیت شکار در سال جاری در استان گلستان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، از جمله شکار و صید غیرمجاز، مراتب را از طریق شماره شبانه‌روزی ۱۵۴۰ گزارش دهند و در حفاظت از محیط زیست مشارکت کنند.