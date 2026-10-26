کشف و ضبط ۲ بهله شاهین در دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اقدامات نظارتی و با همکاری پلیس اطلاعات، دو بهله شاهین از یک متخلف شکار و صید در ایست و بازرسی شهید صلاحی دشتستان کشف شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر، با تأکید بر ضرورت حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش و مقابله با تخلفات مرتبط با زنده‌گیری، نگهداری و خریدوفروش غیرمجاز پرندگان شکاری در معرض خطر انقراض افزود: همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، یگان حفاظت محیط‌زیست و دیگر نهادهای حفاظتی و امنیتی، نقش مهمی در شناسایی و برخورد با تخلفات زیست‌محیطی و صیانت از تنوع زیستی استان بوشهر دارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مرتبط با حیات‌وحش، مراتب را به نزدیکترین اداره حفاظت محیط‌زیست یا با شماره گویا ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

مرادزاده در پایان بر اهمیت مشارکت عمومی و همکاری نهادهای مسئول در حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش و جلوگیری از آسیب به سرمایه‌های طبیعی استان تأکید کرد.