به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالله کیوانی صبح سه‌شنبه در دومین نشست از سلسله نشست های واکاوی گفتمانی پیام‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی که با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری و جمعی از اساتید حوزوی و دانشگاهی در این اداره‌کل برگزار شد با تسلیت ایام فاطمیه (س) و اشاره به اهمیت تبیین اندیشه رهبر انقلاب، اظهار کرد: جا دارد تفکر امام سوم انقلاب را بر اساس پیام‌های ایشان بازخوانی کنیم و یکی از نکات، پرداختن به سبک مدیریتی ایشان یعنی سبک مدیریتی تمحیصی است.ئ

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری با ذکر اینکه عالم، انسان و قرآن هر یک ظاهر و باطنی دارند، ادامه داد: انقلاب اسلامی هم که از منظومه قرآنی نشأت می‌گیرد، ظاهر و باطنی دارد. شیوه مدیریتی بنیانگذار انقلاب اسلامی «تنزیلی»، نحوه مدیریتی امام شهید «تأویلی» و سبک مدیریتی رهبر معظم انقلاب، «تمحیصی» است.

خالص‌سازی، یکی از سنت‌های قطعی در باب ظهور است

آیت‌الله کیوانی بیان کرد: نهضت امام راحل (ره) را مردم ایران انتخاب کردند و ایشان اصول و چارچوب‌ها را پیامبرگونه می‌فرمودند و جلو می‌رفتند، قائد شهید امت نیز همچون امیرالمومنین (ع) که مسیر پیامبر را تداوم بخشیدند، دقیقاً مسیر امام راحل (ره) را ادامه دادند و اندیشه بنیانگذار انقلاب را همواره برای ما تاویل و تفسیر می‌کردند.

استاد حوزه علمیه با اشاره به حرکت انقلاب اسلامی بر اساس اندیشه‌های امامان اول و ثانی انقلاب، اظهار کرد: هر دو بزرگوار تأکید جدی داشتند که انقلاب بسترساز ظهور امام زمان (عج) است و گویی دستی این انقلاب را مورد تأیید قرار می‌دهد. در دوران دفاع مقدس نیز این مهم را با تمام وجود درک کردیم و در صحنه‌های مختلف خاصه در جریان تعیین رهبر ثالث انقلاب این نکته را خودم با تمام وجودم درک کردم که حضرت، همه‌کاره این نظام و مملکت است و ما وسیله‌ای بیش نیستیم.

آیت‌الله کیوانی با تأکید بر اینکه سنت تمحیص یا خالص‌سازی یکی از سنت‌های قطعی در باب ظهور حضرت است، توضیح داد: تمحیص هم در قرآن و هم روایات بسیار به کار رفته و تا تمحیص اتفاق نیفتد، ظهور هم محقق نمی‌شود؛ این تعبیر را امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ۱۶ نهج‌البلاغه با تعبیر «لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَ لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً» اشاره دارند. در روایات داریم تمحیص آنچنان به طول می‌انجامد که بسیاری از خوبان شک می‌کنند که آیا حضرت وجود دارند یا ظهور خواهند کرد؟

وی با بیان اینکه تمحیص به معنی خالص سازی نیروهای فداکاری است که بستر را برای ظهور حضرت بقیة‌الله (عج) فراهم کنند، گفت: تمحیص را آیت‌الله جوادی یکی از ارکان عدالت می‌دانند و قائلند سه ظلعی عدالت یک ضلعش، امام عدالت، یک ضلعش قانون عدالت و یک ظلعش امت عدالت‌خواه است. قانون عدالت، قرآن است و امام عدالت نیز همیشه وجود داشته است اما امت عدالت‌خواه در همه زمان‌ها وجود نداشته است. شهادت ائمه اطهار علیهم السلام و به طول انجامیدن غیبت، علتش به طول انجامیدن تحقق ضلع سوم عدالت، یعنی امت عدالت‌خواه است.

آیت‌الله کیوانی با تأکید بر اینکه امت عدالت‌خواه در پرتو قاعده تمحیص تحقق می‌یابد، گفت: امام خمینی (ره) می‌فرمودند فتح الفتوح انقلاب اسلامی تربیت جوانانی است که بستر ساز ظهور خواهند بود. با توجه به نزدیک شدن به ظهور، در دوره سوم رهبری انقلاب اسلامی، سنت تمحیص بر دو سنت دیگر یعنی تنزیل و تاویل غلبه دارد.

مراحل خالص سازی در نظام اندیشه‌ای انقلاب اسلامی

نماینده خبرگان رهبری با طرح این پرسش که در نظام اندیشه‌ای انقلاب اسلامی، تمحیص از کجا باید آغاز شود، اظهار کرد: هر نظامی برای کامل بودن لاجرم باید از نظامات پنج‌گانه شامل تفکر عقلانی، نظام ارزش‌ها، نظام اقدام و عمل، نظام اهداف و نظام موانع شکل بگیرد و درباره آنها حرف برای گفتن داشته باشد. این نظامات برگرفته از بیانات قائد شهید امت است که در حضور مقامات و مسئولان مختلف بیان کردند.

آیت‌الله کیوانی با اشاره به اینکه نوع حرکت و اقدام و عملکرد کارگزاران نظام اسلامی در سطوح مختلف مدیریتی بسیار اهمیت دارد، گفت: در حکمرانی نظام اسلامی که حکمران عالی مدیریتی یعنی ولی فقیه را در رأس داریم، کارگزاران سطوح مختلف نیز که اهداف ولایت فقیه را دنبال می‌کنند، باید سبک مدیریتی را بدانند و طبق آن عمل کنند. یکی از اشکالاتی که به نفوذ انجامید، این است که مدیران و مسئولان با سبک مدیریتی قائد آشنا نبودند تا بر طبق آن مدیریت کنند.

استاد حوزه علمیه با تأکید بر اینکه حکمرانی اسلامی یعنی آنکه اندیشه اسلامی ولایت فقیه باید از رأس تا سطح مدیریتی ساری و جاری باشد، افزود: نظامات پنج‌گانه حد و مرزی با هم ندارند بلکه مجموعه نظامات پنج‌گانه در هم پیچیده‌اند و جدا کردن آنها صرفاً برای تبیین و فهم بیشتر است. منظومه فکری حتما قاعده‌مند است‌ و قواعد و اصول‌اند که نتیجه می‌دهند.

آیت‌الله کیوانی با یادآوری اینکه نشانه‌های مدیریت تمحیصی قائد ثالث انقلاب و توجه به حضرت بقیة‌الله (عج) در پیام‌های ایشان شفاف و ملموس است، گفت: اولین قاعده‌ای که از پیام‌های ایشان درک می‌شود، تمحیص در سبک مدیریت کلان کشور است.

وی با تصریح اینکه مهم‌ترین کرامت قائد شهید پرورش امت مبعوث و معجزه امام خمینی (ره) نیز تأسیس نظام جمهوری اسلامی است، اظهار کرد: امت مبعوثی که قائد شهید طی قریب به ۴۰ سال رهبری تربیت کردند آسان به دست نیامده همچنان که پیامبر اسلام (ص) در این مسیر پیر شدند و اشاره به فراز «فاستقم کما أمرت و من تاب معک» در سوره مبارکه هود دارند؛ هشت روزی که بعد از شهادت امام شهیدمان گذشت، امت مبعوث خودشان مملکت رهبری کردند.