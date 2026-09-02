اندیشه امامین انقلاب در مراکز معارف ناب ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالله کیوانی صبح چهارشنبه در دیدار مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با موضوع آغاز به کار مراکز حوزه معارف ناب در استان با اشاره به اینکه اندیشه ناب برخاسته از منظومه فکری امامین انقلاب کشور را به پیش برده است، اظهار کرد: این منظومه فکری هم انقلاب اسلامی را بنا نهاد و هم آن را به سمت تمدن نوین اسلامی پیش می‌برد لذا در زمینه اندیشه‌ای در این مراکز باید به منظومه فکری امامین انقلاب تأسی و تمرکز شود.

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری با ذکر اینکه اندیشه قائد شهید جواب داد و نیازی به تدوین و استخراج اندیشه‌ جدید نیست، ادامه داد: بر طبق اندیشه امام شهید، امت مبعوث ساخته شد، نیروهای بزرگ پرورش یافتند و از حیث اقتصادی، علمی و امنیتی نیز پیشرفت کردیم، منظومه فکری امامین انقلاب باید در مراکز حوزه معارف ناب ترویج شود.

آیت‌الله کیوانی با تصریح اینکه باید از اساتید و چهره‌های جدید در این مراکز استفاده شود، افزود: جا دارد نیروهای توانمند جدید تربیت و به کارگیری شود چرا که مخاطب بتدریج از چهره‌های تکراری خسته می‌شود. ما باید با نگاهی جدید در پی زایش و تربیت نیروهای جوان باشیم و نگاه امام شهید نیز هم در کار تربیتی و فرهنگی و هم اجرایی و نظامی و ... همین بود.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: نباید وقتمان را با پرداختن به بدیهیات از دست بدهیم بلکه به شبهات مخاطب بپردازیم تا نه خودمان و نه مخاطب خسته نشویم. بنده قائل به سیر مطالعاتی نیستم بلکه باید از جایی شروع کنیم که مخاطب شبهه دارد. این امر مستلزم اساتیدی خواهد بود که آماده پاسخ به شبهات باشند.

آیت‌الله کیوانی با بیان اینکه نباید ظرفیت نیروی انسانی استان را کم بدانیم، افزود: سردار سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی از ابتدا در جبهه جنگ بود و پس از جنگ نیز رشد کرد و کارهای کلان در کشور بنا نهاد. باید تأمل کنیم و میدان را به نیروهای جوان مدیریتی بسپاریم که برای استان و انقلاب و نظام اسلامی برکت دارد.

وی با اشاره به اینکه دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی سرداران و فرماندهان بزرگ کشور را به شهادت رساند، گفت: اما نگاه و اندیشه امام شهید در تربیت نیرو باعث شد که سرداران و فرماندهان جدید جایگزین شهدا شوند تا کار معطل نماند. باید نیروهای جوان جدید را کشف و حمایت و جایگزین کنیم تا جواب بگیریم.