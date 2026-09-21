به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالله کیوانی صبح دوشنبه در نشست اول از سلسله‌نشست‌های تبیینی با موضوع واکاوی گفتمانی پیام های رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی که در غرفه مرکز تعاملی حرف نو در کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری برگزار شد با ابراز خرسندی از رویکرد جاری در پرداختن به توضیح و تفسیر اندیشه رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: آغاز این سلسله جلسات از دل کنگره پاسداشت شهدای والامقام را به فال نیک می‌گیریم.

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری در خصوص تفاوت مدیریت سه قائد یعنی امام راحل (ره)، امام شهید (ره) و امام رشید انقلاب اسلامی، ادامه داد: اگر تفاوت‌ها در نحوه مدیریت رهبران انقلاب را متوجه شویم، پیام‌های مقام معظم رهبری را بهتر درک خواهیم کرد اگرچه هر سه بزرگوار یک اصل و حقیقت را بیان می‌کنند.

آیت‌الله کیوانی با استناد به کتاب ۲۵۰ ساله امام شهید و تأکید ایشان بر این گزاره مهم که اهل بیت علیهم السلام همه نور واحد هستند و یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند، گفت: این وحدت به حدی است که کل حیات و امامت یازده امام شیعه که ۲۵۰ سال به طول انجامید، گویی حیات یک انسان ۲۵۰ ساله را رقم زده است. همه ائمه معصومین (ع) تنها یک هدف یعنی حاکمیت اسلامی را دنبال می‌کردند و صفات و ویژگی‌های این بزرگواران نیز در همین راستا بوده است.

وی تصریح کرد: همه اهل بیت (ع) صفات جمال و جلال خدای سبحان را دارا بوده و فرقی هم بین هیچ‌کدام از این بزرگواران نیست اما تفاوت میان صفات دلیلش این بوده که اقتضاء و زمینه بروز صفات در عصر هر یک از ایشان در زمان حیاتشان ایجاد شده است.

شیوه مدیریتی پیامبر تنزیلی و امیرالمومنین، تأویلی بود

نماینده مجلس خبرگان رهبری با تصریح اینکه وقتی زمینه بروز صفتی ایجاد شود می‌توان ادعا کرد که فرد دارای آن صفت است یا خیر، گفت: بنابراین هر یک از ائمه (ع) زمینه و اقتضائات بروز یکی از صفاتشان ایجاد می‌شده تا در راستای هدف واحد یعنی حاکمیت دین الهی قرار گیرد.

آیت‌الله کیوانی یادآور شد: شیوه مدیریتی بنیانگذار انقلاب اسلامی «تنزیلی»، نحوه مدیریتی امام شهید «تأویلی» و سبک مدیریتی رهبر معظم انقلاب، «تمحیصی» است.

استاد حوزه علمیه در ادامه با مقایسه شیوه مدیریتی پیامبر اسلام (ص) که تنزیلی بود با مدیریت امیرالمومنین (ع) که تأویلی بود، گفت: تنزیلی یعنی آنکه رسول خدا قدم به قدم مأموریت خودشان را بر اساس اوامری پیش می‌بردند که خدای سبحان از طریق جبرئیل بر ایشان نازل می‌کرد. امیرالمومنین (ع) اما ارتباط وحیانی از طریق جبرئیل نداشتند بلکه بر اساس توضیح و تاویل و تفسیر عملکرد پیامبر (ص) امور را پیش می‌بردند. درواقع حضرت به تاویل یعنی تفسیر باطنی شیوه پیامبر (ص) می‌پرداختند و بر طبق آن، مسیر را ادامه می‌دادند.

آیت‌الله کیوانی با تأکید بر اینکه بنیانگذاران هر نهضت این شیوه مدیریتی تنزیلی را پیش بردند، گفت: نهضت امام راحل (ره) را مردم ایران انتخاب کردند و ایشان اصول و چارچوب‌ها را می‌فرمودند و جلو می‌رفتند، قائد شهید امت دقیقاً مسیر امام راحل (ره) را ادامه دادند و اندیشه بنیانگذار انقلاب را همواره برای ما تاویل و تفسیر می‌کردند.

وی افزود: قائد شهیدمان هیچ‌گاه از خودشان حرف نزدند بلکه سخن اسلام و انقلاب و امام را مطرح کردند. امروز اما زمان تأویل تمام شده و اتفاق عجیبی در عالم شیعه در حال وقوع است ناظر بر اینکه شهادت یگانه دوران آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای بعد از سال‌ها تاویل اندیشه بنیانگذار انقلاب رقم خورد و ما یک قدم به ظهور نزدیک شدیم.

با شهادت امام شهید به فتح قله رسیدیم

آیت‌الله کیوانی با تأکید بر اینکه تثبیت همیشه دشوارتر و پرهزینه‌تر از فتح است، بیان کرد: ما با رهبری قائد شهید و شهادت ایشان به فتح قله رسیدیم اما در مرحله تثبیت قرار داریم که بسیار دشوار است. امروز ما در دوران «تمحیص» قرار داریم که بر طبق آیات و روایات، یکی از سنت‌ها و قواعد ناظر به ظهور است.

وی با تصریح اینکه بر طبق معارف قرآنی و روایی آزمایش انسان قطعی است تا ظهور تحقق یابد، گفت: ما در عصر تمحیص یا خالص‌سازی جریان طرفدار حق از جریان نفاق قرار داریم و لذا سبک مدیریت امام سوم انقلاب، مدیریت تمحیصی است و تا تمحیص حاصل نشود، ظهور محقق نخواهد شد.

آیت‌الله کیوانی با تأکید بر اینکه تمسک رهبر معظم انقلاب به حضرت بقیة‌الله (عج) در هر یک از بیانیه‌های ایشان ملموس است، اظهار کرد: تمحیص و خالص‌سازی صورت می‌گیرد تا ظهور محقق گردد.

نماینده خبرگان رهبری با بیان اینکه تعیین رهبر معظم انقلاب مهم‌ترین تمحیص و خالص‌سازی حق از نفاق در انقلاب اسلامی بود، گفت: خدای سبحان به برکت حضرت بقیة‌الله (عج) سه معجزه خودش را بعد از شهادت امام شهید نشان داد نخست آنکه دل‌های مردم به سمت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای متمایل شد، دوم، قلب و ذهن مجتهدان مجلس خبرگان به سمت ایشان سوق یافت و سوم آنکه ایشان به عنوان رهبر سوم انقلاب اسلامی تعیین شدند.

آیت‌الله کیوانی گفت: اگر این تمحیص یعنی انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان امام ثالث انقلاب شکل نمی‌گرفت، انقلاب اسلامی در آینده با خطر مواجه می‌شد لذا اولین و مهم‌ترین و بالاترین خالص‌سازی امت، انتخاب رهبر انقلاب اسلامی بود.