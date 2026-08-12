به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالله کیوانی صبح چهارشنبه در مراسم عزاداری پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن(ع)، به تبیین موفقیت اهلبیت (ع) در حفظ اسلام ناب محمدی، عظمت انقلاب اسلامی و وظایف امروز جامعه در تبیین دستاوردها پرداخت.
وی اظهار کرد: روایت عجیبی وجود دارد که هر کس بر پیامبر اکرم (ص) صلوات بفرستد، همان لحظه خداوند تبارک و تعالی هزار صلوات بر او میفرستد. یک صلوات بنده در برابر هزار صلوات خداوند؛ این نشاندهنده عظمت این ذکر است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
آیتالله کیوانی در ادامه با طرح این پرسش که آیا اهلبیت (ع) در انجام وظیفه خود موفق بودهاند یا خیر، گفت: برخی میگویند امیرالمؤمنین (ع) تنها چهار سال و اندی حکومت کرد، امام مجتبی (ع) شش ماه، امام حسین (ع) به شهادت رسید و سایر ائمه نیز مسموم شدند و امام عصر (عج) در پرده غیبت قرار گرفت. اما هدف اصلی انبیا و ائمه اطهار (ع) حفظ اسلام به عنوان اندیشه ناب الهی بوده است. عظمت انسان به اندیشه اوست. بهترین و عالیترین اندیشه در عالم، اسلام است و خداوند کمتر از این اندیشه را برای انسان نمیپذیرد. «و من یبتغ غیر الإسلام دیناً فلن یقبل منه».
وی افزود: وظیفه پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) پاسداری از این اندیشه ناب بوده است؛ چه در قالب نهضت و چه در قالب حکومت. تمام اهلبیت (ع) این وظیفه را به نحو احسن انجام دادند و اسلام ناب محمدی همواره در جامعه سریان و جریان داشته و هیچگاه تعطیل نشده است. پیامبر و اهلبیت فدای حفظ این اسلام شدند؛ اسلامی که پس از پیامبر، علی بن ابیطالب (ع) سردمدار آن است.
نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: در عصر غیبت نیز علمای بزرگ شیعه همچون شیخ کلینی، شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی، محقق حلی و تا حضرت امام خمینی (ره) این اسلام ناب را حفظ و منتقل کردند. زندگی این نمادهای شیعه نورانی بوده و هیچ نقطه خاکستری در آن وجود نداشته است.
آیتالله کیوانی با اشاره به آرزوی همه انبیا و اولیا برای تحقق حاکمیت اندیشه ناب اسلامی گفت: مظهر تحقق این حاکمیت، حضرت بقیةالله الاعظم (عج) است. همه انبیا و ائمه درباره امام زمان (عج) سخن گفتهاند و آرزوی زیارت ایشان را داشتهاند. طولانی شدن غیبت به این دلیل است که حاکمیت اسلام بر پایه عدالت، پیچیدهترین حاکمیت عالم است و بشریت باید از نظر رشد فکری و اندیشهای برای آن آماده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عظمت انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار داشت: عظمت انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و مدیریت چهلساله رهبر معظم انقلاب اسلامی در تثبیت اسلام ناب در قالب حکومت و بسترسازی برای حکومت جهانی امام عصر (عج) است. ما در میدان درگیری نظامی فتوحات داشتهایم و پیروزی مطلق از آن ماست. ابرقدرتی مانند آمریکا که نیروی دریاییاش بینظیر است، در برابر قدرت برآمده از این انقلاب زمینگیر شده است. این به برکت بنیانگذاری امام راحل و رهبری چهلساله رهبر معظم انقلاب تحقق یافته است.
آیتالله کیوانی با اشاره به سنت الهی تمحیص گفت: بالا و پایینها، مذاکرات، آتشبسها و درگیریها بخشی از سنت تمحیص و خالصسازی امت است. خداوند از این طریق نفاق را از ایمان جدا میکند و امت را برای ظهور آماده میسازد. همین سنت در انتخاب رهبر معظم انقلاب نیز جاری بود و نفوذها آشکار شد.
وی افزود: تشییع جنازه امام خمینی (ره) بینظیر بود و تشییع رهبر شهید نیز در دو کشور شیعی جلوهای دیگر یافت. پذیرش رهبر جدید بدون سابقه قبلی از سوی مردم، خبرگان و فرماندهان نظامی، از عنایات حضرت بقیةالله (عج) و نشانه نفوذ اندیشه ناب محمدی در عمق جامعه است. جسم، سخنرانی و تصویر لازم نیست؛ اندیشه در درون جامعه جاری است.
آیتالله کیوانی خطاب به فرهنگیان و اساتید حاضر تأکید کرد: وظیفه ما تبیین زوایای عظمت این اندیشه است. انقلابی که با این اندیشه شکل گرفت، هشت سال دفاع مقدس را رقم زد و فتنههای متعدد را پشت سر گذاشت. ما قدم به قدم برای این انقلاب خونهای ناب دادهایم و هرچه جلوتر میرویم، نیازمند آبیاری بیشتر با خون پاکان هستیم.
وی با اشاره به پیشرفتهای انقلاب اظهار داشت: روزگاری نام امیرالمؤمنین (ع) در جهان هزینه داشت، اما امروز اندیشه علی (ع) معیار دفاع از حق شده است. راهپیمایی اربعین که در دوران صدام ممنوع بود، امروز به نماد پیروزی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تبدیل شده و عکس رهبر معظم انقلاب در آن دیار بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. این همان رشد فکری است.
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