شنیدن «هفت مثنوی» به روایت استاد موسیقی؛ نباید افسرده شویم!

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه موسیقایی «هفت مثنوی» به روایت مجید کیانی عنوان یکی از تازه ترین محصولات منتشر شده در فرایند فروش و عرضه آثار موسیقایی است که طی روزهای گذشته براساس اشعار مولانا و اجرای مرتضی غزنوی پیش روی علاقه مندان موسیقی کلاسیک قرار گرفته است.

«معرفی»، «ابوعطا»، «چهارگاه»، «شور»، «افشاری»، «ماهور»، «بیات اصفهان» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

مرتضی غزنوی از هنرمندانی که در دهه های اخیر در حوزه های مختلف آواز و خوانندگی به فعالیت مشغول بوده، درباره این اثر نوشته است:

بایستی کاری ولو کوچک برای خودمان انجام دهیم که با دیدن این اوضاع و احوال دچار افسردگی نشویم. با توجه به این نکته تصمیم به ارائه «هفت مثنوی» به روایت استاد مجید کیانی گرفتیم. البته استاد در مورد قالب شعری مثنوی، تعریف مثنوی و اهداف و اهمیت آن در موسیقی دستگاهی مفصل بحث کرده اند به ویژه اینکه معتقدند مثنوی اول تا پنجم یعنی از مثنوی شور تا مثنوی ماهور برای اجرای موسیقی انتخاب شده و مثنوی های ششم و هفتم داستان عاشق شدن شاه بر کنیزک را بیان می کند.

به علاوه در اجرای استاد تمام نکات ریز مانند مکث های شعری و زیر و بمی هجاها و تلفیق درست شعر و موسیقی و تاکید کلام و غیره نیز به خوبی نشان داده شده است.

انتشار هفت مثنوی شاید انگیزه ای برای هنرجویان و علاقه مندان موسیقی دستگاهی ایجاد کند که این اثر را بشنوند و فرا بگیرند و در حفظ ظرایف و دقایق این میراث اصیل فرهنگی و هنری کشورمان بکوشند و از دل این مجموعه با ذوق و سلیقه و دانش و بینش و هنر خود مثنوی های دیگری بیافرینند و به نسل های آینده انتقال دهند.