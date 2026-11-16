به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «راه بی پایان» به آهنگسازی و نوازندگی کمانچه اردشیر کامکار با حضور جمعی از شناخته شده ترین نوازندگان موسیقی کلاسیک ایرانی طی روزهای اخیر در دسترس مخاطبان این گونه موسیقایی قرار گرفته است.

«لهر» به آهنگسازی سعید قربانی، دونوازی سنتور و کمانچه، «راه بی پایان» به آهنگسازی اردشیر کامکار، تک نوازی کمانچه، «ضربی نوا» به آهنگسازی اردشیر کامکار، «نهفت و شور» با تنظیم سعید قربانی، «خراسانی» به آهنگسازی اردشیر کامکار، تک نوازی سنتور، «زردکوه» به آهنگسازی اردشیر کامکار، «رقص آتش» به آهنگسازی اردشیر کامکار قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

اردشیر کامکار نوازنده کمانچه، سعید قربانی نوازنده سنتور و تنظیم قطعات، مصباح قمصری نوازنده بم کمان، کامبیز گنجه ای نوازنده تمبک، همایون نصیری نوازنده پرکاشن، حسین رضایی نیا نوازنده دف، مژده گنجه ای تهیه کننده، صادق نوری، مازیار مرتاضیه، فرزان روزبهای صدابرداران، مجتبی صادقی و امیرمحمد رضایی میکس و مستر، نیما جمشیدی طراح گرافیک گروه اجرایی این آلبوم راتشکیل می دهند.

اردشیر کامکار ازجمله نوازندگان و آهنگسازان شاخص موسیقی کلاسیک ایرانی است که از سال ۱۳۶۰ علاوه بر همکاری و حضور در گروه «کامکارها» همکاری خود را با گروه‌های عارف و شیدا و با بسیاری از خوانندگان پیشرو ایران آغاز کرد. این در حالی است که برگزاری چندین کنسرت داخلی و خارجی درهمراهی با گروه ها و هنرمندان معروف موسیقی کشورمان، تدریس و پژوهش و تولید در چندین آلبوم و پروژه های موسیقایی مختلف بخشی از فعالیت های اردشیر کامکار را تشکیل می دهند.

حضور در مجموعه های «چاووش» به آهنگسازی محمدرضا لطفی، پرویز مشکاتیان، هوشنگ کامکار، حسین علیزاده، «بهاران آبیدر» به آهنگسازی هوشنگ کامکار و خوانندگی بیژن کامکار و شهرام ناظری، «لاله بهار» به آهنگسازی پرویز مشکاتیان و خوانندگی شهرام ناظری، «نوا» به آهنگسازی پرویز مشکاتیان و خوانندگی محمدرضا شجریان، «بی قرار» به آهنگسازی محمد جلیل عندلیبی و خوانندگی شهرام ناظری، «در گلستانه» به آهنگسازی هوشنگ کامکار و خوانندگی شهرام ناظری، «دستان» به آهنگسازی پرویز مشکاتیان و خوانندگی محمدرضا شجریان، «دود عود» به آهنگسازی پرویز مشکاتیان و خوانندگی محمدرضا شجریان، «افشاری مرکب» به آهنگسازی پرویز مشکاتیان و خوانندگی ایرج بسطامی، «شور انگیز» به آهنگسازی حسین علیزاده و خوانندگی شهرام ناظری،«افق مهر» به آهنگسازی پرویز مشکاتیان و خوانندگی ایرج بسطامی، «امام علی(ع)» به آهنگسازی فرهاد فخرالدینی و خوانندگی صدیق تعریف، «سازنو آواز نو» به آهنگسازی حمید متبسم و خوانندگی شهرام ناظری، «کانی سپی» به آهنگسازی هوشنگ کامکار و خوانندگی شهران ناظری، «گل نیشان» به آهنگسازی بیژن کامکار، «بیابان بی کران» به آهنگسازی هوشنگ کامکار، «پرشنگ» به آهنگسازی هوشنگ کامکار، «گلاویژ» به آهنگسازی هوشنگ کامکار و خوانندگی عباس کمندی، «کوگ مست» به آهنگسازی رحیم فتحعلی زاده و خوانندگی صمد عقاب، «شادمانه های فارس» به آهنگساز ایرج سلطانی و خوانندگی غضنفر راستی، «ایران زمین» به آهنگسازی کامبیز روشن روان و خوانندگی بیژن بیژنی، «خواب های رنگی من» به آهنگسازی حمید متبسم، «ناشکیبا» به خوانندگی همایون شجریان، «زندان شب یلدا» با همراهی وحید تاج و سلمان سالک، «بیداد» به آهنگسازی پرویز مشکاتیان، «یقین گمشده» با همرای ذکریا یوسفی، «چندگاه» با همراهی کورش متین و ارسلان کامکار، «هه و ناز» با همراهی حشمت رجب زاده و بهمن فریاد رسی بخشی از پروژه های موسیقایی اردشیر کامکار در حوزه نوازندگی را تشکیل می دهند.