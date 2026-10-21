به گزارش خبرنگار مهر، گرچه فرآیند فروش محصولات موسیقایی در قالب آلبوم و بسته های مستقل در این چند ساله دیگر آن رونق دوره های پیشین را به دلیل پیشرفت تکنولوژی و مسائل مختلف دیگر ندارد، اما همچنان هستند برخی از هنرمندان و مجموعه‌هایی که به واسطه تخصص، نوع فعالیت‌ها و دیدگاه‌های حرفه‌ای و نوستالژیکی که به ماجرای عرضه آثار موسیقایی در قالب آلبوم دارند، تلاش می‌کنند تا در کنار دیگر فعالیت‌های تخصصی و اجرایی شان در این حوزه، پروژه هایی را هم در قالب آلبوم منتشر کنند.

چارچوبی که به طور حتم دیگر آن رونق و درآمدزایی گذشته را ندارد، اما همچنان در نگاه بسیاری از فعالان عرصه موسیقی در جایگاه ارزشمندی برای معرفی بخشی از فعالیت ها و پیشینه های اجرایی شان قرار دارد چون می تواند راه درستی برای ثبت در تاریخ گوش شنیداری مخاطبان تلقی شود.

آنچه می‌خوانید مروری اجمالی بر معرفی برخی از آثار موسیقایی در قالب آلبوم است که مهر سال ۱۴۰۵ با وجود فضای ساکت و آرامی که در این حوزه حاکم است به واسطه فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.

«عطر بهار نارنج»؛ عبوراز مرز «شنیدن» پس از سال‌ها شاگردی

آلبوم «عطر بهار نارنج» عنوان یکی از جدیدترین آلبوم های موسیقی است که طی روزهای اخیر با هنرمندی مصطفی مومنیان در مقام نوازنده سنتور و مرتضی مومنیان در مقام نوازنده تمبک پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

«دشتی»، «عطر بهار نارنج»، «افشاری»، «بهار»، «نوا»، «آرزو»، «ماهور»، «ستاره ها»، «سه گاه»، «عقیق»، «همایون»، «گل رازقی»، «شور»، «طلوع»، «بیات ترک»، «سرگذشت»، «بیات اصفهان»، «اشک شوق»، «ابوعطا»، «آغاز عاشقی»، «چهارگاه»، «جوانی» اسامی قطعاتی هستند که در این پروژه موسیقایی گنجانده شده اند.

مصطفی مومنیان درباره این آلبوم نوشته است: «عطر بهار نارنج» حاصل بخشی از جوانی من و سال های متمادی شاگردی در محضر نواخته های فضل الله توکل است؛ حاصل سال هایی که شنیدم، آموختم، جستجو کردم و کوشیدم آنچه را از این مکتب آموختم در کنار نگاه و بیان شخصی خود، به اصول اجرایی، تکنیک ها و ظرایف این شیوه وفادار بمانم؛ به همان ویژِگی هایی که نوازندگی فضل الله توکل را صاحب هویتی مستقل و امضایی یگانه ساخته است.

«تهران ناپلی»؛ اینجا باد هم آواز می خواند

«تهران ناپلی» عنوان یکی از آثار جدید در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی است که طی روزهای اخیر در قالب یک آلبوم با همراهی آنسامبل «ناپلیتن تهران»، تنظیم آرشا عباسی و خوانندگی آترین آدالان توسط نشر جوان منتشر شد.

در توضیح این آلبوم آمده است: این آلبوم از جایی میان خیال و واقعیت آغاز شد؛ جایی که موسیقی می‌تواند از مرزهای زمان و مکان عبور کند. در «تهران ناپلی»، موسیقی ناپلی نه به‌عنوان یک سنت دور، بلکه به‌عنوان زبانی زنده، انسانی و بی‌مرز شنیده می‌شود.

می‌گویند: «در ناپل حتی باد هم آواز می‌خواند». شاید همین باد، از پنجره‌ها و کوچه‌پس‌کوچه‌های ناپل، این نغمه‌ها را به گوش ما رسانده است؛ قطعه‌هایی که از دل تاریخ عبور کرده‌اند و گویی آشنای دیرینه‌ ما هستند؛ آوازهایی که نسل به نسل با پیام عشق روایت شده‌اند و فراتر از تعلق به یک سرزمین یا فرهنگ خاص، به بخشی از میراث مشترک بشری بدل شده‌اند. از تهران تا ناپل، پس با ما همسفر خیال شو.

«چهاردست و پا»؛ پروژه ای که برای نوزادان ساخته شد

«چهار دست‌وپا» نام یکی از جدیدترین آلبوم های حوزه موسیقی ویژه گروه سنی نوزادان و نوپایان است که این روزها توسط گروه موسیقی «آدمک» در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

مهدی امینی و هانیه نیرو خوانندگان، پگاه مصطفایی نوازنده ریکوردر، یاسمین کیمیاوی نوازنده ابوا، هانیه نیرو تنظیم ترانه ها و نوازنده گیتار، مستانه حکیمی نوازنده سنتور، مانی بیات طراحی و تولید صدا و نوازنده سه تار، نیکو درگاهی نوازنده تمبک، نسترن کیمیاوی مدیر هنری و اجرایی، پدرام تنعمی طراح و گرافیست گروه اجرایی آلبوم را تشکیل می دهند.

در توضیحات تکمیلی این آلبوم آمده است: آلبوم پیش‌رو مجموعه‌ای از بازی‌های موسیقایی ویژه نوزادان و نوپایان است که برای اجرا توسط والدین و مربیان کودک طراحی شده است. هر قطعه بر پایه‌ بازی حرکتی، آوازی یا نوازشی شکل گرفته و موسیقی در آن به بستری برای تعامل و تقویت رشد حسی - حرکتی کودک تبدیل می‌شود.

«رقص سایه ها»؛ برای آواز و ارکستر سازهای ملی ایران

آلبوم «رقص سایه ها» اثری برای آواز و ارکستر سازهای ملی ایران با آهنگ حمید متبسم و آواز و طراحی آواز سیاوش رضوان بهبهانی توسط نشر ماهور در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در توضیح این اثر به قلم حمید متبسم آمده است: اندیشه و انگیزه‌ آهنگسازی اثری برای آواز سنتی و ارکستر را سال‌ها پیش با خوانندگان نام‌آشنای زمان به‌میان کشیدم، اثری که در آن، جواب ‌آوازها در شکلی نو، مدرن و آهنگسازی‌ شده، به دوش ارکستر باشد، لیکن از سوی آنان جدی شمرده نشد و روز سی‌ام دی‌ ماه سال یکهزار و چهارصد و دو از سیاوش رضوان‌بهبهانی (خواننده‌ اثر پیش رو) پیام و پیشنهادی دریافت کردم که به شکلی امکان به‌راستی درآمدن این خیال را برآورده می‌کرد.

پس از شنیدن طرح‌های آوازی او، یکی را که پرده‌گردی گسترده‌ای در دستگاه ماهور دارد و بر پایه‌ غزلی از حافظ است برگزیدم؛ غزلی که بیش از سی‌سال پیش در شکل تصنیفی با نام «باده‌ شبگیر» آهنگسازی و منتشر کرده بود. پس از هم‌اندیشی با خواننده، شعری از سیاوش کسرایی، با نام «رقص ایرانی» را که هم‌آوای سخن دادخواهانه‌ غزل حافظ است، برای ساختن یک تصنیف نشان کردیم و آهنگسازی رقص سایه‌ها آغاز شد. فرجام یک سال کار اثر پیش روی شماست که در اولین اجرای شنیداری آن هنرمندان و فن‌ورزان ذکر شده در این کتاب نقش‌آفرینی کردند.

«اشراق»؛ بیان موسیقی ایرانی با امکانات موسیقی عربی

«اشراق» عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشر شده بی کلام در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی است که طی روزهای اخیر با آهنگسازی و نوازندگی تار عیسی زارعی نوازنده تار در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

عیسی زارعی در توضیحات تکمیلی این اثر نوشته است: مجموعه پیش رو شامل قطعاتی است که با الهام از امکانات موسیقی عربی اما با بیان موسیقی ایرانی ساخته و اجرا شده‌اند.

«رقص تاریک» پیوندی میان الگوی ریتمیک چوپی موسیقی عربی و رنگ شهر آشوب ردیف موسیقی ایرانی است. «هرمزگانی» مجموعه‌ای از ملودی‌ها و نواهای محلی هرمزگان است که بخش اول آن پیوندی عمیق با همسایگان جنوبی ایران دارد و بخش دوم آن که براساس موسیقی شهر «بستک» اجرا شده، به موسیقی عراق نزدیک است. «موشح» نیز بیانی شخصی از دو موشح قدیمی عربی با نام‌های «کلی» و «انت سلطان الملاح» است که شباهت‌هایی به تصانیف قدیمی ایرانی مانند «همچو فرهاد» و «اگر دل می‌بری جانا» دارد.

«فریاد»؛ شنیدن پروژه ای با ترکیب چند نسل طلایی

آلبوم «فریاد» نیز یکی از جدیدترین مجموعه های موسیقایی به خوانندگی مصطفی راغب است که طی روزهای گذشته با برگزاری یک مراسم رونمایی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

مصطفی راغب در نشست رسانه ای این آلبوم گفت: خیلی خوشحالم از اینکه آلبوم توانسته ترکیبی از نسل طلایی موسیقی پاپ و نسل جدید این گونه موسیقایی باشد. مسیری که برای من تجربه بسیار ارزشمندی بود و امیدوارم بتواند مورد توجه مخاطبان هم قرار گیرد.

«فریاد» با شعر معین برزه و آهنگسازی بابک زرین، «حس ناب» با شعر عاطفه سادات میرسعیدی و آهنگسازی مرتضی لطفی، «تب دیدار» با شعر صابر قدیمی و آهنگسازی امیرحسین مبینی، «وقتی که بارون می زنه» با ترانه و آهنگ بابک بابایی، «کجایی» با ترانه و آهنگ رایبد، «ماه کامل» با شعر سمیه آزاد دل و آهنگسازی راغب، «یادم نیست» با شعر مجید افشاری و آهنگسازی بابک زرین، «مراقب» با شعر یاسر امیری و آهنگسازی سعید رضایی، «زندگی» با ترانه روزبه بمانی و آهنگسازی کامیار پازوکی آثاری هستند که در این آلبوم به تهیه کنندگی مجموعه آوازی نو گنجانده شده اند.

«گلی در دست»؛ انتشار چند مقام تنبور به روایت استاد موسیقی

آلبوم «گلی در دست» در در قالب اجرای مقام های عرصه تنبورنوازی به روایت علی اکبر مرادی استاد پیشکسوت نوازندگی با اجرای افشین صائب نژاد منتشر شد.

افشین صائب نژاد در توضیح این پروژه موسیقایی نوشته است: مجموعه «گلی در دست» اجرایی خالصانه از مقام های تنبور منطقه گوران به روایت استاد علی اکبر مرادی است که در کتابی با همین عنوان آوانگاری شده است و امید که مفید فایده جهت درک و دریافت بهتر جمله های بخش سازی نغمات و مقامات تنبور آن حوزه قرار گیرد.

افشین صائب نژاد از جمله هنرمندانی است که فعالیت هنری خود را از سال‌های نوجوانی با موسیقی و سازهای کوبه‌ای آغاز کرد و در ادامه، با آشنایی با تنبور، مسیر اصلی فعالیت هنری خود را در نوازندگی، شناخت و ساخت این ساز دنبال کرد. او در مسیر یادگیری تنبور، از آموزش و تجربه استادانی همچون آبراهام کاکاوند، حیدر کاکی و علی‌اکبر مرادی بهره برد و با موسیقی و شیوه‌های اجرایی مکتب‌های گوران و دالاهو آشنا شد.

«سفر سنتور»؛ اشاره به چهار فرهنگ غیرایرانی با موسیقی ایرانی

آلبوم «سفر سنتور» هم عنوان یکی از تازه ترین محصولاتی است که طی روزهای گذشته با هنرمندی سیامک آقایی از هنرمندان شناخته شده عرصه نوازندگی سنتور پیش روی مخاطبان قرر گرفت.

این هنرمند درباره جدیدترین پروژه موسیقایی اش توضیح داده است: این مجموعه در ۹ قطعه گردآوری شده و به چهار فرهنگ غیرایرانی اشاره دارد. مسیری که می توان به حضور موسیقی ژاپن هم اشاره کرد به طوری که ساز شاکوهاچی از این فرهنگ انتخاب شده و سه قطعه را با کوجیرو لومزاکی نوازنده این ساز، اجرا کردیم.

وی افزود: موسیقی ایرانی ظرفیت بسیار خوبی برای تعامل با فرهنگ های دیگر دارد و «سفر سنتور» نمونه‌ای از این نگاه است که می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فضیلت‌های دیگر فرهنگ‌ها، امکان تداوم مسیر موسیقی را فراهم کند.

«واپسین طلوع»، «پیشواز»، «پیش از باران»، «ساری گلین»، «نظارگان ماه»، «رقصی چنین»، «غروب حماسه»، «باد ما را به کجا خواهد برد» و «گاه پرواز» قطعات مختلف این آلبوم را تشکیل می دهند.

«حالی و خیالی»؛ حضور ستاره های موسیقی ایرانی در یک آلبوم

آلبوم «حالی و خیالی» به آهنگسازی مجید مولانیا و خوانندگی علیرضا افضلی در قالب یک پروژه موسیقایی با کلام مرتبط با حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی طی روزهای اخیر توسط نشر و پخش جوان پیش روی شنوندگان قرار گرفته است.

کریم قربانی نوازنده ویولنسل، علیرضا دریایی نوازنده کمانچه و ویولا، حمید قنبری نوازنده سازهای کوبه ای، مجید مولانیا نوازنده تار و بم تار و علیرضا افضلی خواننده عوامل اجرایی این پروژه موسیقایی را تشکیل می دهند.

«چشم تو»، «تو را خواهم»، «پریشانی»، «نگاهی ز دور»، «بحر عشق» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

مجید مولانیا نوازنده تار و آهنگساز موسیقی کلاسیک ایرانی از جمله هنرمندان فعالی است که طی سال های اخیر در تولید و انتشار پروژه های موسیقایی چون «یار مست» با صدای سالار عقیلی، «در عشق زنده باید» با صدای وحید تاج، «چشم بی خواب» با صدای حسام الدین سراج و آثار دیگر به عنوان آهنگساز حضور داشته و در چندین رویداد ملی و بین المللی حوزه موسیقی نیز جوایز مختلفی را کسب کرده است.