آلبوم «دَم» منتشر شد؛ شنیدن ۱۱ قطعه موسیقی با حضور ۱۶ نوازنده!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، آلبوم موسیقی «دم» (DAM) به آهنگسازی و تنظیم مریم شریف‌زاده و حامی حقیقی و تهیه‌کنندگی مشترک رضا فتح‌اللهی‌پور و مریم شریف‌زاده با دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی موسسه فرهنگی و هنری «نغمه جاودان آفرینش» منتشر شده و با پخش نشر «جوان» در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

این آلبوم شامل ۱۱ قطعه با عنوان‌های «روزن دور»، «آو»، «دمیر»، «ساران»، «عبور بیرنگ»، «دم»، «آشوبستان»، «آنوزاد»، «خروش»، «عدم‌گاه» و «ایوان امان» است.

فرآیند تولید این اثر در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ انجام شده و انتشار آن برای سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است



مریم شریف‌زاده آهنگسازی و تنظیم قطعات این آلبوم را برعهده داشته و حامی حقیقی نیز مسئولیت برنامه‌ریزی سازها و پرکاشن‌های الکترونیک و همچنین مدیریت صدابرداری، میکس و مسترینگ اثر را انجام داده است.

در بخش آواز، سودابه امانی، مصطفی محمودی، هادی فیض‌آبادی و مریم شریف‌زاده حضور دارند.

همچنین هنرمندانی چون حامد ابراهیمی با کمانچه، علی بوستان با سه‌تار و شورانگیز، هوشمند عبادی با نی، آزاد میرزاپور با تار، سعید ابراهیمی با عود، ابراهیم یساول‌زاده با قانون، امیررضا فلاح با گیتار الکتریک و گیتار استیل، حامی حقیقی با کلارینت و سازهای الکترونیک، علی جعفری پویان با ویولن، سهراب برهمندی با ویولن آلتو، مهرداد عالمی و مونا ربیعیان با ویولن‌سل در این آلبوم همکاری کرده‌اند.



در قطعه «روزن دور»، سودابه امانی و مریم شریف‌زاده آواز خوانده‌اند و حامی حقیقی، مونا ربیعیان و سعید بهرامی به‌ترتیب با کلارینت، ویولن‌سل و عود حضور دارند. قطعه «آو» با آواز هادی فیض‌آبادی و همراهی پیانوی حامی حقیقی و گیتار استیل امیررضا فلاح اجرا شده است. در قطعه «دمیر» گیتار الکتریک امیررضا فلاح به گوش می‌رسد و در «ساران» نیز حامی حقیقی با سینت‌سایزر آنالوگ و امیررضا فلاح با گیتار استیل همکاری داشته‌اند.

قطعه «عبور بیرنگ» با اجرای سه‌تار و شورانگیز علی بوستان شکل گرفته و در قطعه «دم» مصطفی محمودی آواز خوانده است؛ حامد ابراهیمی با کمانچه و ابراهیم یساول‌زاده با قانون نیز در این قطعه حضور دارند.

در قطعه «آشوبستان»، دوتار خراسان، قوشمه و دهل توسط نسیم معماریان در کارگاه سازسازی ضبط شده است. قطعه «آنوزاد» نیز با ویولن علی جعفری پویان، همراهی ویولن آلتو سهراب برهمندی، تار آزاد میرزاپور و سه‌تار علی بوستان اجرا شده است.

مریم شریف‌زاده در قطعه «خروش» علاوه بر خوانندگی، متن اثر را نیز برعهده داشته و حامی حقیقی دکلمه آن را اجرا کرده است. در این قطعه، امیررضا فلاح با گیتار الکتریک و گیتار استیل، علی جعفری پویان با ویولن، هوشمند عبادی با نی و حامی حقیقی با کلارینت همکاری کرده‌اند.

قطعه «عدم‌گاه» با خوانندگی مریم شریف‌زاده و حامی حقیقی و همراهی مهرداد عالمی با ویولن‌سل، حامد ابراهیمی با کمانچه، سعید بهرامی با عود، علی بوستان با سه‌تار، هوشمند عبادی با نی و حامی حقیقی با کلارینت اجرا شده است.

در قطعه پایانی آلبوم، «ایوان امان»، مریم شریف‌زاده و حامی حقیقی آواز خوانده‌اند. شعر این قطعه از مولاناست و دکلمه آن را حامی حقیقی و مریم شریف‌زاده اجرا کرده‌اند. آزاد میرزاپور با تار و حامی حقیقی با کلارینت نیز در این قطعه حضور دارند.

تهیه‌کنندگی و سرمایه‌گذاری آلبوم «دم» را مریم شریف‌زاده و رضا فتح‌الهی‌پور برعهده داشته‌اند و علی بوستان مدیریت هنری اثر و گرافیک کار را انجام داده است.

در اطلاعات منتشرشده درباره این آلبوم، از مهران روحانی، رضا فتح‌الهی‌پور، نیما جوان، کاوه شریف‌زاده و علی افشار نیز قدردانی شده است.