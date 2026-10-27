مهدی بالیده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۵۶ قطعه از گونه‌های مختلف حیات‌وحش پس از طی مراحل درمان و بازپروری، در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان رهاسازی شدند.

وی افزود: این جانوران با تلاش نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست، همیاران و دوستداران طبیعت از متخلفان کشف و ضبط شده یا به اداره حفاظت محیط‌زیست تحویل داده شده بودند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست مریوان با اشاره به گونه‌های رهاسازی‌شده بیان کرد: این مجموعه شامل ۱۰ فلامینگو، هفت سنجاب، چهار حاجی‌لک‌لک، ۶ عقاب تالابی، سه سارگپه، ۲۵ خرچنگ رودخانه‌ای و یک خروس‌کولی بود که پس از تأیید سلامت از سوی کارشناسان، به طبیعت بازگشتند.

بالیده همچنین از ثبت ۱۰ مورد تلفات حیات‌وحش بر اثر تصادفات جاده‌ای در این مدت خبر داد و گفت: گراز، شغال، حاجی‌لک‌لک و مار از جمله گونه‌هایی بودند که در این حوادث تلف شدند.

وی با تأکید بر نقش حیات‌وحش در حفظ تعادل اکوسیستم‌ها، از شهروندان خواست از نگهداری جانوران وحشی در اسارت خودداری کنند و در صورت مشاهده خریدوفروش یا نگهداری غیرمجاز این گونه‌ها، موضوع را به اداره حفاظت محیط‌زیست اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.