به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بالیده صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از رهاسازی پنج قطعه پرنده زخمی در زیستگاه‌های این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: این پرندگان شامل جوجه جغد، حاجی‌لک‌لک، خروس کولی و دلیجه بودند که طی هفته جاری توسط همیاران و دوستداران محیط‌زیست به اداره تحویل داده شدند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات درمانی و مراقبت‌های لازم و اطمینان از سلامت کامل، این پرندگان در تالاب بین‌المللی زریبار و سایر زیستگاه‌های طبیعی منطقه رهاسازی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست مریوان با قدردانی از همکاری مسئولانه شهروندان بیان کرد: مشارکت همیاران طبیعت نقش مهمی در نجات حیات‌وحش دارد و تحویل به‌موقع این پرندگان، امکان درمان و بازگشت آن‌ها به طبیعت را فراهم کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیوانات وحشی، از هرگونه آسیب یا نگهداری خودسرانه خودداری کرده و موضوع را از طریق شماره ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.