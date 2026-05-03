۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۳

رهاسازی ۵ پرنده زخمی در زیستگاه‌های مریوان

مریوان- رئیس حفاظت محیط‌زیست مریوان از تیمار و رهاسازی پنج قطعه پرنده زخمی در زیستگاه‌های طبیعی خبر داد و گفت: این پرندگان پس از بهبودی به تالاب زریبار و زیستگاه‌های منطقه بازگردانده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بالیده صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از رهاسازی پنج قطعه پرنده زخمی در زیستگاه‌های این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: این پرندگان شامل جوجه جغد، حاجی‌لک‌لک، خروس کولی و دلیجه بودند که طی هفته جاری توسط همیاران و دوستداران محیط‌زیست به اداره تحویل داده شدند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات درمانی و مراقبت‌های لازم و اطمینان از سلامت کامل، این پرندگان در تالاب بین‌المللی زریبار و سایر زیستگاه‌های طبیعی منطقه رهاسازی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست مریوان با قدردانی از همکاری مسئولانه شهروندان بیان کرد: مشارکت همیاران طبیعت نقش مهمی در نجات حیات‌وحش دارد و تحویل به‌موقع این پرندگان، امکان درمان و بازگشت آن‌ها به طبیعت را فراهم کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیوانات وحشی، از هرگونه آسیب یا نگهداری خودسرانه خودداری کرده و موضوع را از طریق شماره ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

