دستور وزیر ورزش برای آسیب شناسی عملکرد ایران در بازی های آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون های ورزشی، صبح امروز (سه شنبه ۵ آبان ماه) در نشستی با حضور وزیر ورزش و جوانان و رییس کمیته ملی المپیک نتایج کاروان ورزش ایران را در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بررسی کرد.



در این جلسه معاونین، مشاورین، مدیران ستادی وزارتخانه، دبیر کل کمیته ملی المپیک، سرپرست بازی‌های آسیایی و مدیر مرکز نظارت بر تیم‌های ملی نیز حضور داشتند.



تحلیل عملکرد کاروان شهدای میناب در بازی‌های آسیایی به تفکیک تمامی رشته های اعزامی انجام شد و کارشناسان به بررسی نقاط ضعف و قوت ورزشکاران پرداختند.



با تاکید احمد دنیامالی، جلسات تخصصی آسیب شناسی بیستمین دوره بازی‌های آسیایی با رویکرد حضور موفق در بازی های المپیک ۲۰۲۸ انجام می شود.



در ادامه این سلسله جلسات، نشستی مجزا به تحلیل وضعیت تیم ملی فوتبال امید در ناگویا نیز اختصاص داده شده است.