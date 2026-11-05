به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی صبح امروز (پنجشنبه ۱۴ آبان ماه) در سفر کوتاه خود به جنوب غرب استان تهران سالن ورزشی چند منظوره ولایت نسیم شهر و خانه جوان بهارستان را افتتاح کرد.

سالن ورزشی چند منظوره ولایت نسیم شهر شهرستان بهارستان بعد از گذشت ۱۵ سال و خانه جوان بعد از ۹ سال در دولت چهاردهم با حضور وزیر ورزش و جوانان مورد بهره برداری قرار گرفت.



دنیامالی در جریان آیین افتتاح سالن ولایت برای دقایقی در جمع حاضران سخنرانی کرد. او ضمن ابراز خوشحالی از جایگاه در خورتوجه ورزش شهرستان بهارستان در حوزه ورزش قهرمانی و امور جوانان گفت: یکی از بحث های اصلی ما مجموعه شهرهای اطراف کلان شهر تهران است. ظرفیت هایی که در این شهرها نهفته است، بی شمار است. علاوه بر ورزش در حوزه جوانان نیز نیروهای علاقه مند ‌و شرکت های دانش بنیانی داریم که مشغول فعالیت هستند.

وی ادامه اداد: با توجه به این که ما در این حوزه ظرفیت های خیلی زیادی داریم نیازمند حمایت دو بخش مدیریت شهری و آموزش و پرورش هستیم. اگر می خواهیم اتفاقی بیفتد این دو مجموعه باید بیشتر مشارکت داشته باشند تا در حوزه ورزش همگانی

و ورزش دانش آموزی که پایه ورزش قهرمانی است به اعتلا برسیم.

وزیر و ورزش و جوانان با بیان این که امروزه ارتباط جامعه جوان ما با طبیعت کمرنگ شده است، بیان کرد:

عدم ارتباط جوان های ما با طبیعت، موجب شده تا با تغییرات اسکلتی مواجه باشیم. ما در استان تهران با نگرانی های زیادی رو به رو هستیم. باید ورزش را با طبیعت ادغام کنیم. جوان های ما باید از فضای بسته آپارتمان خارج شوند.

او در این خصوص به راه اندازی ورزش های ساحلی پرداخت و افزود: توسعه ورزش های ساحلی یکی از راهکارهایی مقابله با این معضل است. نه به این معنا که کنار ساحل باشد بلکه با فراهم کردن ماسه در فضاهای شهری این محل شبیه سازی شود. بنابراین نیاز است در این مسیر مدیریت شهری حتما تعامل کند.

وزیر ورزش و جوانان یادآور شد: برای بازی های المپیک دوره آینده به احتمال دارد کشتی ساحلی وارد بازی های شود. لذا از شهرداران محترم تقاضا داریم از این ظرفیت بهره مند شود و با یک زیربنای ارزان به پیشرفت ورزش قهرمانی کمک کنند. امیدواریم در المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس مدال آوری ما محدود به کشتی و وزنه برداری نباشد و رشته های دیگر را هم در بر بگیرد.