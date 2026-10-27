وحیدی: اطلاعات ۲۵۰ هزار خانوار استان کرمان نیازمند تکمیل شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا وحیدی، پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن در برنامه‌ریزی و توسعه کشور گفت: سرشماری به معنای شمارش همه افراد یک کشور و ثبت برخی ویژگی‌های جمعیتی آن‌هاست و از سال ۱۳۳۵ تاکنون، این فرایند در دوره‌های ۱۰ ساله در ایران انجام شده است.

وی افزود: امسال نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور در حال اجراست.

وی با تأکید بر ضرورت دسترسی به اطلاعات دقیق جمعیتی ادامه داد: بدون داشتن اطلاعات جمعیتی، امکان برنامه‌ریزی اصولی و حرکت در مسیر توسعه وجود ندارد.

وحیدی، اظهار داشت: سرشماری صرفاً به شمارش جمعیت محدود نمی‌شود، بلکه اطلاعاتی درباره ساختار سنی، خانوارها و سایر ویژگی‌های جمعیتی در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با اشاره به تفاوت اساسی سرشماری امسال با دوره‌های گذشته بیان کرد: این سرشماری بر مبنای روش ثبتی‌مبنا انجام می‌شود و بیش از ۹۰ درصد اطلاعات مورد نیاز از طریق پایگاه‌های داده‌ای دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری شده است.

وحیدی، ادامه داد: استفاده از روش ثبتی‌مبنا موجب کاهش چشمگیر هزینه‌های اجرای سرشماری می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم نتایج این طرح حداکثر تا پایان اسفندماه منتشر شود.

وی با تشریح آخرین وضعیت جمع‌آوری اطلاعات خانوارهای استان کرمان گفت: اطلاعات ۳۰ پایگاه داده دستگاه‌های اجرایی استان کرمان تجمیع و بررسی شده است و بر اساس اطلاعات موجود، استان کرمان یک میلیون و ۱۵۰ هزار خانوار دارد که اطلاعات ۹۰۰ هزار خانوار از بانک‌های اطلاعاتی استخراج شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان افزود: اطلاعات ۲۵۰ هزار خانوار در پایگاه‌های اطلاعاتی ناقص است و از روز پنجشنبه، به‌ تدریج برای این خانوارها پیامک ارسال می‌شود تا با ورود به سامانه «دولت من»، اطلاعات خود را تکمیل کنند.

وی با اشاره به فرایند راستی‌آزمایی اطلاعات اظهار کرد: اطلاعات مربوط به ۷۰ هزار خانوار نیز به‌صورت تصادفی و با مراجعه مأموران به منازل آن‌ها بررسی و صحت‌سنجی می‌شود.

وحیدی، همچنین از فعالیت حدود ۱۲۰ مأمور آمارگیر در استان کرمان خبر داد و گفت: این مأموران با مراجعه به منازل، فرایند جمع‌آوری و بررسی اطلاعات را انجام می‌دهند و علاوه بر این، ۵۰ مأمور نیز به‌صورت تلفنی اطلاعات مورد نیاز را استخراج می‌کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح «جی‌نف» در استان کرمان تصریح کرد: این طرح با همکاری شهرداران و دهیاران در حال اجرا است و اتصال کد پستی به کد ملی افراد از جمله اقدامات مورد توجه در این زمینه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با بیان اینکه در سرشماری امسال اقامتگاه اصلی افراد ملاک قرار می‌گیرد، گفت: بر اساس آخرین پیش‌بینی‌ها، جمعیت استان کرمان حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

وی در پایان با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی و تقسیمات جمعیتی استان کرمان اظهار کرد: این استان دارای ۲۵ شهرستان، ۸۵ نقطه شهری و بیش از پنج هزار و ۶۹۰ آبادی دارای سکنه است.