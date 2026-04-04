وحیدی: ۹۰ درصد درآمد استان کرمان در سال گذشته محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا وحیدی، صبح شنبه در جلسه شورای برنامهریزی استان کرمان در تشریح وضعیت و جایگاه بودجه ۱۴۰۵ استان کرمان در کشور گفت: درآمد استان کرمان در سال گذشته ۷۸ همت پیشبینی شده بود که ۷۰ همت آن یعنی معادل ۹۰ درصد محقق شد.
وی افزود: امسال ۱۴۲ همت پیشبینی درآمد استان کرمان بوده که مطابق با رشد ۸۴ درصدی متوسط کشوری در رشد درآمد است.
وحیدی، در خصوص مصارف استان مندرج در قانون بودجه گفت: وضعیت بودجه استان در مقایسه با متوسط کشوری مناسب است و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان با توجه به رایزنیهای صورت گرفته از ۲ هزار و ۴۴۴ میلیارد تومان به ۳ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان با ۴۰ درصد رشد افزایش یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ادامه داد: رشد ۱۰۰ درصدی اعتبارات سه درصد نفت و گاز را داریم ضمن آنکه اعتبارات متوازن استان نیز ۱۰۵ درصد افزایش یافته است.
وحیدی، از تصویب یک هزار و ۳۹ میلیارد تومان اعتبار جدید برای طرح بهینهسازی انرژی خبر داد و گفت: حدود ۹۳ درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان در سال جاری با مجموع ۱۸ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان افزایش یافته و در این بخش استان رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد: انتشار اوراق مالی امسال به یک هزار و ۳۰ همت افزایش یافته و اکثر تخصیصهای عمرانی نیز به صورت اوراق مالی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گفت: در قانون بودجه امسال نیز ۱۵ درصد حقوق دولتی مصوب شده که این عدد به ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان (از مجموع ۷۸ همت در سطح کشور) افزایش یافته است.
وحیدی، از رشد ۲۴۰ درصدی طرحهای ملی استان نسبت به سال گذشته خبر داد و با اشاره به اهم این پروژههای ملی استان ابراز داشت: بیمارستان جایگزین روانپزشکی کرمان ۱۰۰ درصد رشد اعتبار دارد، بیمارستان جایگزین شفا ۲۰۰ میلیارد میلیارد تومان اعتبار مصوب دارد که بیشتر آن باید از طریق فروش اموال باشد.
وی با بیان اینکه به مطالعه و اجرای پروژه انتقال آب به شهرهای شمالی استان در سال جاری ۸۴۱ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته افزود: آبرسانی به شهر کرمان از سد صفارود ۵۷۰ میلیارد تومان و آبرسانی سد جیرفت نیز ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش اعتبار دارند.
وی ادامه داد: در حوزه ریلی نیز به پروژه راهآهن سیرجان به کرمان ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که با این اعتبار به پیشرفت مناسبی خواهد رسید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان گفت: در حوزه راهها؛ محورهای «جیرفت _کهنوج _ رودان» ۸۰۰ میلیارد تومان، «کرمان _ بافت» و «کرمان _ دیهوک» به ۸۰۰ میلیارد تومان و «بم _ جیرفت» نیز ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش اعتبارات داشتهاند.
وی خاطرنشان کرد: محور «جاسک _ محمداباد _ ریگان» نیز ۲۵۰ میلیارد تومان رشد اعتبار دارد که تزریق از محل اعتبارات توازن موجب رفع مشکلات شهرستانهای جنوبی خواهد شد.
