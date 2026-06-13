وحیدی: اعتبارات جاری استان کرمان ۴۴ درصد افزایش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا وحیدی، پیش از ظهر شنبه در چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان گفت: اعتبارات استان کرمان در سال جاری به سه هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان رسیده است که این رقم در بخش اعتبارات عمرانی، ۲۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به پیش‌بینی اعتبار جدید برای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی، افزود: امسال ۷۸۹ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح‌ها در استان کرمان ابلاغ شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان همچنین از تخصیص کامل اعتبارات جاری استان در سال گذشته خبر داد و گفت: در راستای تسویه تعهدات، تمامی مانده مرخصی بازنشستگان و پاداش پایان خدمت بازنشستگان سنوات گذشته پرداخت شده است.

وحیدی، در خصوص توزیع اعتبارات هزینه‌ای میان ۲۷ دستگاه اجرایی استان کرمان گفت: رشد ۲۰ درصدی حقوق و مزایا، افزایش ۶۰ درصدی حقوق نیروهای کارگری و اعمال فوق‌العاده خاص کارکنان، در تخصیص اعتبارات سال جاری مد نظر قرار گرفته است.

وی همچنین از تدوین ۱۴ برنامه عملیاتی برای تحقق شعار سال و همچنین بررسی و نهایی شدن ۲۷۵ طرح پیشران در استان کرمان خبر داد.