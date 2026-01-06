آغاز مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا وحیدی، پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری اعلام کرد: مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ استان کرمان در دهستان‌های «سرچشمه» شهرستان رفسنجان و دهستان «امجز» و چند منطقه شهری شهرستان عنبرآباد آغاز شده است.

وی افزود: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، که هر ده سال یک بار برگزار می‌شود و در سال آینده نهمین دوره خود را در کشور تجربه خواهد کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان در تشریح اهداف سرشماری تصریح کرد: اطلاعاتی نظیر شمارش افراد، ویژگی‌های خصوصی (سطح سواد و تحصیلات)، میزان مهاجرت، وضعیت مسکن خانوارها و امکانات آن‌ها جهت تدوین برنامه‌ریزی‌های آتی جمع‌آوری می‌شود.

وحیدی، با تأکید بر رویکرد نوین این دوره، بیان کرد: سرشماری ۱۴۰۵ بر اساس روش ترکیبی با تکیه بر آمارهای ثبتی و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و همچنین داده پیمایی از طریق مأموران آمارگیر، انجام خواهد شد.

وی افزود: سرشماری آزمایشی از ۱۴ دی ماه به مدت ۲۰ روز در ۷۰ نقطه کشور در جریان است تا نقاط ضعف و چالش‌ها شناسایی و فرآیند برای اجرای اصلی بهینه‌سازی شود.