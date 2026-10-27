به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیررسانه اثر، در آستانه آغاز اجراهای نمایش «داستان خرس‌های پاندا (به روایت یک ساکسیفونیست که دوستی در فرانکفورت دارد)» به کارگردانی مریم امینی در سالن مده‌آ تماشاخانه طهران از پوستر این اثر با طرحی از مینا امینی منتشر شد.

نمایش «داستان خرس‌های پاندا» نوشته ماتئی ویسنی‌یک با ترجمه هانیه رجبی و تهیه‌کنندگی وحید سالک‌فرد از هفتم آبان ساعت ۱۹ روی صحنه می‌رود.

خیام وقار کاشانی و غزاله اکرمی بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «روایت مردی که از خواب بیدار می‌شود و زنی را می‌بیند که او را نمی‌شناسد، اما با این حال مرد از زن می‌خواهد برای ۹ شب پیش او بماند. در نهایت زن قبول می‌کند و آنها ۹ شب عجیب را با هم می‌گذرانند ...»

دیگر عوامل نمایش «داستان خرس‌های پاندا» عبارتند از مجری طرح و برنامه‌ریز: محمدحسن درباغی‌فرد، طراح صحنه و لباس: علی طهرانچی، طراح نور: رضا خضرایی، دستیار هنری: تارا ارژنگی، دستیار کارگردان: میلاد رئیسی، امیرحسین محمدزاده، منشی صحنه: ترانه تیموری، مدیر تبلیغات و رسانه: نگار امیری، طراح گرافیک: مینا امینی، عکاس: رضا جاویدی، ویدیوآرت: امیرحسین نعیمی، موشن‌گرافیست: نسرین میناخانی، روابط عمومی: رضوان کرباسی، مجری دکور: مازیار رافتی، مدیر صحنه: حنانه رضایی، مسئول صدا و موسیقی: ضحا مازرلو، دستیار لباس: نیکی خیرخواه، دستیاران صحنه: نگار زالی و نرگس عباسی، دوخت لباس: مهتاب سلطانی.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت نمایش «داستان خرس‌های پاندا» به سایت تیوال مراجعه کنند.