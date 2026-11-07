به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرا، گروه فرهنگی هنری ریاحین در ششمین سال فعالیت خود، هم‌زمان با ایام فاطمیه، نمایش «خاک‌نشینان» را از ۱۹ آبان ویژه بانوان روی صحنه می‌برد.

«خاک‌نشینان» اثری تاریخی و مذهبی به نویسندگی امیرحسین آلادپوش و سید مرتضی هاشمی گلپایگانی و کارگردانی ثمین علما است که با تهیه‌کنندگی گروه فرهنگی هنری ریاحین روی صحنه می‌رود. در این نمایش سحر محتشم، نرگس کرباسچی، یاسمین شمس‌الاحرار، نرگس سادات صدر حسینی و مریم سادات خرازی به ایفای نقش می‌پردازند.

این اثر با روایتی از تاریخ صدر اسلام، به وقایع پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) و حوادث مرتبط با زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) می‌پردازد و مفاهیمی چون ایمان، مسئولیت اخلاقی، انتخاب و همراهی با حقیقت را در بستر زندگی شخصیت‌های خود به تصویر می‌کشد.

این نمایش از ۱۹ تا ۲۹ آبان در ۲ سانس، در فرهنگسرای نیاوران اجرا می‌شود و بلیت آن در سامانه تیوال قابل تهیه است.