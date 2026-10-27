به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه‌خوانی «آرش» نوشته بهرام بیضایی، به کارگردانی مرتضی صباحی و تهیه‌کنندگی داود نامور، شنبه ۹ آبان‌ ساعت ۲۲ در عمارت نوفل‌لوشاتو برگزار می‌شود؛ رویدادی نمایشی از گروه «قلمرو» که با حضور جمعی از بازیگران و همراهی گروه موسیقی اجرا خواهد شد.

نمایشنامه‌خوانی «آرش» بر اساس اثری از بهرام بیضایی، نویسنده و نمایشنامه‌نویس ایرانی، شکل گرفته است؛ اثری که نام آن با یکی از چهره‌های اسطوره‌ای فرهنگ ایران پیوند خورده است. در خلاصه معرفی‌شده برای این اجرا آمده است: «و من مردمی را می‌شناسم که هنوز می‌گویند: آرش بازخواهد گشت.»

مرتضی صباحی کارگردانی این اثر را بر عهده دارد و داود نامور تهیه‌کننده آن است. سرپرستی تیم کارگردانی بر عهده سهیل سمیاری است و محمدحسین نوائی و نسترن زینلی نیز به‌عنوان اعضای گروه کارگردانی در این پروژه حضور دارند.

محمدحسین نوائی، کسری فرحناک، سهیل سمیاری، نسترن زینلی، کیمیا اکبری، آیدا برنجی، مریم کمالی، شیوا بهرامپور، صبا جعفری، سوگند دادار، مجید قربانی، فاطمه حسینعلیان، نازگل رسولی، فاطمه اقدامی، وستا حسینی و امیر فرازی بازیگران این نمایشنامه‌خوانی هستند.

گروه موسیقی این اجرا به سرپرستی احسان سامانی‌منش فعالیت می‌کند. سامانی‌منش علاوه بر سرپرستی گروه، نوازندگی سازهای کوبه‌ای و ادوات موسیقی را نیز بر عهده دارد و مهرپاد زحمتکش نوازنده کمانچه این گروه است.

در بخش عوامل اجرایی، آرمان صادقی مشاور رسانه و روابط عمومی، رضا اسبقی طراح پوستر و مونا جعفری و مهدی محمدی‌فر عکاسان پروژه هستند. ترانه دمساز و ملیکا پناهی نیز امور هماهنگی را بر عهده دارند.

نمایشنامه‌خوانی «آرش» کاری از گروه «قلمرو» است که شنبه ۹ آبان‌ ساعت ۲۲ در عمارت نوفل‌لوشاتو برگزار می‌شود.