به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، آنونس رسمی انیمیشن سینمایی «نبرد بادبادک‌ها» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی به عنوان تازه‌ترین محصول مرکز انیمیشن سوره که از فردا ۶ آبان به سینماها می‌آید، منتشر شد.

طراحی و ساخت این آنونس برعهده‌ مهدی اولادوطن بوده است.

انیمیشن سینمایی «نبرد بادبادک‌ها» که روایتی پرتعلیق و فانتزی از آینده است و از فرهنگ، جغرافیا و ظرفیت‌های بومی جنوب ایران بهره گرفته‌است، تصویری از همدلی و آینده‌نگری نسل نوجوان ایرانی را ارائه می‌دهد.

«بادبادک‌ها» انیمیشنی سه بعدی و ۸۰ دقیقه‌ای است و در خلاصه داستان این اثر آمده است: در آینده‌ای نزدیک وقتی نیرویی بیگانه با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته ذهن ساکنان جزیره‌ای کوچک در خلیج فارس را تسخیر می‌کند، تنها چهار نوجوان و مربی‌شان که از این کنترل ذهنی در امان مانده‌اند، باید با تکیه بر دانش، خلاقیت و پهپادهای دست‌ساز خود در برابر ارتشی از ربات‌ها و دشمنی پنهان بایستند و پیش از آنکه منبعی ارزشمند در دل جزیره به تصرف درآید، مردم و سرزمینشان را نجات دهند.

همچنین در آستانه‌ روز نوجوان، افتتاحیه‌ «نبرد بادبادک‌ها» روز پنجشنبه ۷ آبان ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ در سینما بهمن تهران رقم می‌خورد و ساعت ۲۱ برنامه‌ای زنده‌ در میدان انقلاب با اجرای احسان مهدی ‌و حامد مدرس و با حضور محمد اسداللهی و علیرضا طاهری با تجلیل از نوجوانان نخبه برگزار می‌شود.

این اثر از چهارشنبه ۶ آبان توسط پخش بهمن‌سبز در سینماهای سراسر کشور اکران خواهد شد.