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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

داستان نجات یک جزیره در «نبرد بادبادک‌ها»؛ رونمایی از آنونس

داستان نجات یک جزیره در «نبرد بادبادک‌ها»؛ رونمایی از آنونس

در آستانه‌ اکران انیمیشن سینمایی «نبرد بادبادک‌ها» به کارگردانی الهام ابراهیمی از نخستین آنونس رسمی این اثر رونمایی شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، آنونس رسمی انیمیشن سینمایی «نبرد بادبادک‌ها» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی به عنوان تازه‌ترین محصول مرکز انیمیشن سوره که از فردا ۶ آبان به سینماها می‌آید، منتشر شد.

طراحی و ساخت این آنونس برعهده‌ مهدی اولادوطن بوده است.

انیمیشن سینمایی «نبرد بادبادک‌ها» که روایتی پرتعلیق و فانتزی از آینده است و از فرهنگ، جغرافیا و ظرفیت‌های بومی جنوب ایران بهره گرفته‌است، تصویری از همدلی و آینده‌نگری نسل نوجوان ایرانی را ارائه می‌دهد.

«بادبادک‌ها» انیمیشنی سه بعدی و ۸۰ دقیقه‌ای است و در خلاصه داستان این اثر آمده است: در آینده‌ای نزدیک وقتی نیرویی بیگانه با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته ذهن ساکنان جزیره‌ای کوچک در خلیج فارس را تسخیر می‌کند، تنها چهار نوجوان و مربی‌شان که از این کنترل ذهنی در امان مانده‌اند، باید با تکیه بر دانش، خلاقیت و پهپادهای دست‌ساز خود در برابر ارتشی از ربات‌ها و دشمنی پنهان بایستند و پیش از آنکه منبعی ارزشمند در دل جزیره به تصرف درآید، مردم و سرزمینشان را نجات دهند.

همچنین در آستانه‌ روز نوجوان، افتتاحیه‌ «نبرد بادبادک‌ها» روز پنجشنبه ۷ آبان ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ در سینما بهمن تهران رقم می‌خورد و ساعت ۲۱ برنامه‌ای زنده‌ در میدان انقلاب با اجرای احسان مهدی ‌و حامد مدرس و با حضور محمد اسداللهی و علیرضا طاهری با تجلیل از نوجوانان نخبه برگزار می‌شود.

این اثر از چهارشنبه ۶ آبان توسط پخش بهمن‌سبز در سینماهای سراسر کشور اکران خواهد شد.

کد مطلب 6991636
عطیه موذن

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