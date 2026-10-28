جباری: «مغناطیس» به دنبال پیوند مبانی فکری با کنشگری میدانی است

میلاد جباری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری رویداد مغناطیس در شهرستان‌های استان قزوین اظهار کرد: حرکت‌های تربیتی و جهادی برای دستیابی به اثرگذاری پایدار، به پیوند میان مبانی فکری، شناخت مسائل و اقدام هدفمند نیاز دارند و «مغناطیس» بستری برای گفت‌وگو میان فعالان این عرصه‌ها فراهم می‌کند.

وی افزود: مجموعه‌های مردمی صرفاً مجری برنامه‌های فرهنگی و تربیتی نیستند، بلکه با شناخت مسائل واقعی جامعه، تربیت نیروی انسانی و حضور مؤثر در میدان می‌توانند به پیشران‌های حل مسائل اجتماعی تبدیل شوند.

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین ادامه داد: مسئله اصلی، صرفاً گردهم‌آوردن فعالان نیست؛ بلکه باید از تجربه‌های پراکنده به فهم مشترک از مسائل رسید و زمینه شکل‌گیری حرکت‌های هماهنگ و مسئله‌محور را فراهم کرد.

سه محور گفت‌وگو در رویداد «مغناطیس»

جباری، مبانی و گفتمان تربیتی‌ـ‌جهادی، تجربه و کنشگری میدان و موضوع خون‌خواهی و حماسه خیابان را سه محور اصلی گفت‌وگوهای این رویداد برشمرد و گفت: تلاش می‌کنیم در کنار تبیین مبانی و بررسی تجربه‌های عملی، زمینه گفت‌وگو درباره مسائل روز و الزامات کنشگری آگاهانه و مسئولانه نیز فراهم شود.

وی با اشاره به مأموریت قرارگاه نوجوان در زمینه رشد و توانمندسازی نسل نوجوان و جوان تصریح کرد: نوجوانان و جوانان نباید صرفاً مخاطب فعالیت‌های تربیتی باشند، بلکه باید به‌تدریج در جایگاه کنشگرانی توانمند، مسئولیت‌پذیر و اثرگذار قرار گیرند.

جباری افزود: تحقق این هدف به فراهم‌کردن بسترهای تربیتی مناسب، تقویت نقش مربیان و فعالان مردمی و ایجاد فرصت برای تجربه مسئولیت و کنشگری نیاز دارد.

برنامه برگزاری «مغناطیس» در شهرستان‌های قزوین

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین با اشاره به زمان‌بندی این رویداد گفت: برنامه «مغناطیس» از چهارم تا ششم آبان‌ماه برگزار می‌شود؛ به‌طوری‌که چهارم آبان آوج و قزوین، پنجم آبان قزوین، بویین‌زهرا و تاکستان و ششم آبان آبیک، قزوین و البرز میزبان این گفت‌وگوها خواهند بود.

وی در پایان با اشاره به شعار «از مبانی حرکت تا میدان تمدن» اظهار کرد: حرکت تمدنی از مبانی فکری آغاز می‌شود، در میدان تربیت و کنشگری اجتماعی امتداد می‌یابد و با پرورش انسان‌های توانمند و شکل‌گیری حرکت‌های مردمی به ثمر می‌رسد. رویداد «مغناطیس» نیز با هدف پیوند این ساحت‌ها و تبدیل گفت‌وگوها به شناخت دقیق‌تر مسائل، ایده‌های عملی و تقویت نقش‌آفرینی نیروهای مردمی در عرصه تربیت و جهاد برگزار می‌شود.