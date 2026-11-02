به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با هفته‌ نوجوان و در آستانه‌ ۱۳ آبان روز ملی دانش‌آموز، اکران ویژه‌ انیمیشن سینمایی «نبرد بادبادک‌ها» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی و نویسندگی امیررضا مافی، برای مدارس سراسر کشور به صورت نیم‌بها آغاز شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای هماهنگی اکران این انیمیشن ماجراجویانه به عنوان تازه‌ترین محصول مرکز انیمیشن سوره، به صورت نیم‌بها عدد ۶ را به شماره ۳۰۰۰۷۸۲۱۲۱ ارسال کنند.

این انیمیشن سه بعدی با گذشت ۵ روز از اکران موفق به جذب ۱۰ هزار مخاطب در سینماها شد.

قهرمانان اصلی «بادبادک‌ها» نوجوانانی هستند که از یک حمله ناشناخته به ذهن مردمان یک جزیره در امان می‌مانند و حالا همان‌ها مأموریت نجات کل جزیره را برعهده گرفته‌اند.

مجری طرح این اثر موسسه فرهنگی هنری ایفا تصویر آریا است و اکران آن توسط پخش بهمن‌سبز در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.

اکران دانش آموزی «جانشین»

همچنین فیلم سینمایی «جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی روح‌الله سهرابی، موفق به دریافت نشان رشد و پروانه حمایت سطح یک وزارت آموزش‌وپرورش برای دوره‌های متوسطه اول و دوم شد. این تأییدیه در راستای توصیه و تأکید وزارت آموزش‌وپرورش بر نمایش آثار سینمایی متناسب با گروه سنی دانش‌آموزان صادر شده و زمینه همراهی و برنامه‌ریزی اکران‌های دانش‌آموزی این فیلم را فراهم می‌کند.

به همین مناسبت اکران‌های دانش‌آموزی فیلم سینمایی «جانشین» برای مدارس سراسر کشور آغاز شد و مدارس مختلف می‌توانند با تخفیف ویژه نیم‌بها به تماشای این اثر بنشینند.

در این فیلم بازیگرانی چون آرمان درویش، شکیب شجره، پیام احمدی‌نیا، سارا توکلی، امیرحسین هاشمی، هادی شیخ‌الاسلامی، پیمان نوری، میلاد رفعتی، حسین اثباتی، محمد صدیقی‌مهر، حسین اسماعیلی، عرفان آصفی، رضا نوری با حضور امیر آقایی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«جانشین» با محوریت زندگی و مجاهدت‌های شهید حسین املاکی، جانشین فرمانده لشکر قدس گیلان، روایتی از ایثار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری در دوران دفاع مقدس را به تصویر می‌کشد.

اکران این اثر که پخش آن برعهده موسسه بهمن سبز است، در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.