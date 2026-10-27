سه نانوایی متخلف در الوند به دلیل تکرار تخلف پلمب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، گشت مشترک و ویژه بازرسی از نانوایی‌های شهر الوند با حضور رئیس اداره تعزیرات حکومتی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق اصناف شهرستان البرز برگزار شد.

در جریان این بازرسی‌ها، تخلفاتی از جمله کم‌فروشی نان، گران‌فروشی نان کنجدی و عرضه نان با کیفیت نامطلوب شناسایی شد و برای تعدادی از واحدهای متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شد.

بر اساس نتایج این گشت، سه واحد نانوایی به دلیل تکرار تخلف کم‌فروشی و سایر تخلفات صنفی پلمب شدند.

نان از اقلام اصلی سبد غذایی خانوارهاست و کم‌فروشی، گران‌فروشی و کاهش کیفیت آن می‌تواند بر معیشت مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارد؛ ازاین‌رو، نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها و برخورد قانونی با متخلفان از محورهای این بازرسی‌ها اعلام شده است.



