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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۲۰

سه نانوایی متخلف در الوند به دلیل تکرار تخلف پلمب شدند

سه نانوایی متخلف در الوند به دلیل تکرار تخلف پلمب شدند

قزوین- در پی دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز، سه واحد نانوایی در شهر الوند به دلیل تکرار تخلفاتی از جمله کم‌فروشی و تخلفات صنفی دیگر پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گشت مشترک و ویژه بازرسی از نانوایی‌های شهر الوند با حضور رئیس اداره تعزیرات حکومتی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق اصناف شهرستان البرز برگزار شد.

در جریان این بازرسی‌ها، تخلفاتی از جمله کم‌فروشی نان، گران‌فروشی نان کنجدی و عرضه نان با کیفیت نامطلوب شناسایی شد و برای تعدادی از واحدهای متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شد.

بر اساس نتایج این گشت، سه واحد نانوایی به دلیل تکرار تخلف کم‌فروشی و سایر تخلفات صنفی پلمب شدند.

نان از اقلام اصلی سبد غذایی خانوارهاست و کم‌فروشی، گران‌فروشی و کاهش کیفیت آن می‌تواند بر معیشت مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارد؛ ازاین‌رو، نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها و برخورد قانونی با متخلفان از محورهای این بازرسی‌ها اعلام شده است.


کد مطلب 6991834

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