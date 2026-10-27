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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

پلمب ۸۴ واحد ضایعاتی متخلف در غرب استان تهران

پلمب ۸۴ واحد ضایعاتی متخلف در غرب استان تهران

شهریار- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از پلمب ۸۴ واحد ضایعاتی متخلف، صدور اخطاریه برای ۱۱۷ واحد و کشف ۲ تن و ۸۰۰ کیلوگرم کابل مسروقه در جریان اجرای طرح عملیاتی پلیس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا علیزاده، فرمانده انتظامی غرب استان تهران، از اجرای طرح مقابله با ضایعاتی‌های متخلف در ۶ شهرستان تابعه این فرماندهی و پلمب ۸۴ واحد صنفی با دستور قضائی خبر داد.

علیزاده با اشاره به اجرای این طرح در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد که مأموران پلیس آگاهی با هدف کنترل و رصد واحدهای ضایعاتی، از ۵۲۴ واحد صنفی بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، برای ۱۱۷ واحد ضایعاتی اخطاریه صادر شد و ۸۴ واحد متخلف که فعالیت مجرمانه داشتند، با هماهنگی قضائی پلمب شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران همچنین از کشف ۲ تن و ۸۰۰ کیلوگرم کابل مسروقه در جریان این عملیات خبر داد و اعلام کرد که مأموران پلیس آگاهی یک دستگاه خودروی مسروقه نیز کشف کردند.

این طرح با هدف مقابله با فعالیت ضایعاتی‌های متخلف و شناسایی محل‌های خرید و نگهداری اموال مسروقه در محدوده انتظامی غرب استان تهران اجرا شد.

کد مطلب 6991754

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