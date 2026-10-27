پلمب ۸۴ واحد ضایعاتی متخلف در غرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا علیزاده، فرمانده انتظامی غرب استان تهران، از اجرای طرح مقابله با ضایعاتی‌های متخلف در ۶ شهرستان تابعه این فرماندهی و پلمب ۸۴ واحد صنفی با دستور قضائی خبر داد.

علیزاده با اشاره به اجرای این طرح در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد که مأموران پلیس آگاهی با هدف کنترل و رصد واحدهای ضایعاتی، از ۵۲۴ واحد صنفی بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، برای ۱۱۷ واحد ضایعاتی اخطاریه صادر شد و ۸۴ واحد متخلف که فعالیت مجرمانه داشتند، با هماهنگی قضائی پلمب شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران همچنین از کشف ۲ تن و ۸۰۰ کیلوگرم کابل مسروقه در جریان این عملیات خبر داد و اعلام کرد که مأموران پلیس آگاهی یک دستگاه خودروی مسروقه نیز کشف کردند.

این طرح با هدف مقابله با فعالیت ضایعاتی‌های متخلف و شناسایی محل‌های خرید و نگهداری اموال مسروقه در محدوده انتظامی غرب استان تهران اجرا شد.