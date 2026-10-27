به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی، ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف و معدومسازی بیش از یکهزار و ۳۶۰ کیلوگرم مواد غذایی غیرمجاز در جریان نظارتهای بهداشتی چند ماه اخیر سال ۱۴۰۵ خبر داد و بر برخورد قانونی با متخلفان و صیانت از سلامت شهروندان شهریار تأکید کرد.
محمدی با اشاره به گزارش عملکرد شبکه بهداشت و درمان شهرستان در حوزه نظارت بر اصناف اظهار کرد: در این مدت، ۶۶ واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی پلمب شدهاند.
وی همچنین از انجام حدود ۲ هزار و ۳۴۹ بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و کارگاهها خبر داد و این اقدامات را بخشی از نظارت بر وضعیت بهداشتی شهرستان عنوان کرد.
دادستان شهریار درباره اقلام کشفشده نیز توضیح داد که بیش از یکهزار و ۳۶۰ کیلوگرم مواد غذایی غیرمجاز، از جمله کنجد سیاه، نمک غیرتصفیه، سبزیجات معطر و آرد حشرهزده، کشف و معدوم شده است.
محمدی با تأکید بر برخورد با تخلفات بهداشتی اعلام کرد: در همین راستا، ۱۹۸ پرونده برای متخلفان تشکیل و به مراجع قضایی و اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند.
به گفته وی، در این بازه زمانی ۱۸ گشت مشترک با حضور نمایندگان فرمانداری، جهاد کشاورزی، اداره غله، بخشداریها و اتاق اصناف نیز برای نظارت بر نانواییها و سایر واحدهای صنفی برگزار شده است.
دادستان شهریار در پایان خاطرنشان کرد که دستگاه قضایی شهرستان با هرگونه اقدام تهدیدکننده سلامت عمومی شهروندان، در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
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