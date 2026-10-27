پلمب ۵ واحد صنفی متخلف در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: طرح نظارت بر واحدهای صنفی با مشارکت مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی و دستگاههای مرتبط در سطح شهرستان مراغه اجرا شد.
وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۹۰ واحد صنفی در رستههای مختلف بهصورت محسوس و نامحسوس مورد بازرسی قرار گرفتند که به ۳۰ واحد تذکر و اخطار داده شد.
فرمانده انتظامی مراغه ادامه داد: پنج واحد صنفی نیز به دلیل رعایت نکردن ضوابط و فعالیت غیرمجاز پلمب شدند و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.
فارسی با تأکید بر تداوم طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیتهای غیرقانونی در واحدهای صنفی، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
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