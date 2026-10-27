به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، محمدرضا جوکار اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۵۷ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی، ۳۸ حلقه چاه پر و ۲۲ مورد از منصوبات غیرمجاز توقیف شد که این اقدامات به صرفه‌جویی ۴۳۰ هزار مترمکعبی آب در این سه شهرستان انجامید.

وی افزود: در راستای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و حفاظت از منابع آب زیرزمینی، هشت مورد جمع‌آوری علمک فروش آب نیز در این مدت به ثبت رسید.

جوکار با اشاره به تداوم اقدامات حفاظتی بیان کرد: طی این مدت، ۲۷ مورد طمس، پلمب و مسدودسازی درِ چاه‌ها انجام شد و ۶۶۶ بازدید آماری نیز با هدف بررسی وضعیت منابع آب و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بهره‌برداری از منابع آبی صورت گرفت.

رئیس اداره منابع آب شهرستان‌های تفت، زارچ و اشکذر ادامه داد: در حوزه ارائه خدمات، ۷۳ مجوز در سامانه ساماب صادر و ۵۱۹ مورد مکاتبه و پاسخ به استعلام‌ها انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف صیانت از منابع آب زیرزمینی، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، نظارت بر بهره‌برداری از منابع آبی و ارائه خدمات مرتبط در شهرستان‌های تفت، زارچ و اشکذر ادامه دارد.