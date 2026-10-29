مهران غفوریان با یک برنامه جدید بازگشت؛ قیاسی در مسیر سقوط است؟

خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۷ آبان می‌توانید با شماره ۲۶۰ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ مهران غفوریان

این روزها تیزری از یک برنامه جدید با اجرای مهران غفوریان در تلویزیون پخش می شود. غفوریان که در سال‌های گذشته علاوه بر بازیگری، اجرا را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است، حالا قرار است با مسابقه «بی‌باک» به شبکه سه سیما بازگردد؛ حضوری که در کنار خبر ساخت فصل جدید «زیر آسمان شهر»، از برنامه‌های تازه او برای ادامه فعالیت در تلویزیون حکایت دارد.

غفوریان برای مخاطبان تلویزیون بیش از هر چیز با نقش‌آفرینی‌های کمدی و مجموعه‌های طنز شناخته می‌شود. با این حال، مسیر حرفه‌ای او در سال‌های اخیر تنها به بازیگری محدود نمانده و تجربه اجرا نیز به یکی از فعالیت های جدی او تبدیل شده است. او پیش‌تر اجرای برنامه «اعجوبه‌ها» را برعهده داشت و در «شب خوش» نیز در جایگاه مجری ظاهر شد؛ تجربه‌هایی که نشان دادند حضور او در تلویزیون می‌تواند فراتر از ایفای نقش در مجموعه‌های نمایشی باشد.

اکنون «بی‌باک» فرصت تازه‌ای برای ادامه این مسیر است. این مسابقه را محمدرضا رضاییان، کارگردان برنامه «کتاب‌باز»، کارگردانی می‌کند که در یکی دو سال گذشته برنامه «اکنون» را در شبکه نمایش خانگی ساخته است.

در کنار این مسابقه، خبر ساخت فصل جدید «زیر آسمان شهر» نیز اخیرا دوباره مطرح شده است. سریالی که بخش مهمی از سابقه تلویزیونی غفوریان با آن گره خورده است. البته بازگشت یک مجموعه خاطره‌انگیز، به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نسخه تازه آن نیست؛ همان‌طور که حضور یک چهره محبوب نیز نمی‌تواند جای خالی ایده، ساختار و اجرای مناسب را پر کند.

به این ترتیب، غفوریان در آستانه ۲ تجربه متفاوت قرار دارد: یکی در مقام مجری یک مسابقه و دیگری در جایگاه سازنده فصلی تازه از یک مجموعه قدیمی. باید دید تجربه جدید او در این برنامه چالشی چگونه خواهد بود.

سریال هفته؛ آزمون تازه آیدا پناهنده

آیدا پناهنده پس از تجربه موفق سریال «در انتهای شب» که با تکیه بر روابط خانوادگی، بحران‌های عاطفی و جزئیات زندگی روزمره توانست با مخاطبان ارتباط برقرار کند، حالا به سراغ جهان متفاوتی در سریال «سرخ و سیاه» رفته است. «سرخ و سیاه» سریالی تاریخی و بیگ پروداکشن است و تجربه‌ای تازه در کارنامه این کارگردان به شمار می‌رود. تجربه‌ای که در ۲ قسمت ابتدایی، بیش از آنکه بر قدرت روایت تکیه کند، توجه مخاطب را به فضای بصری خود در فضاسازی جلب کرد.

در قسمت‌های نخست، طراحی لباس، گریم و تلاش برای بازآفرینی فضای تاریخی از عناصر برجسته مجموعه بودند. این ویژگی، به‌ویژه در سریالی که به سراغ دوره‌ای مشخص از تاریخ ایران می‌رود، اهمیت دارد؛ چراکه جزئیات ظاهری تنها نقش تزئینی ندارند و می‌توانند در شکل‌گیری جهان داستان، معرفی شخصیت‌ها و انتقال مناسبات اجتماعی آن دوره مؤثر باشند. با این حال، صرف نمایش یک فضای پرجزئیات و پرهزینه، برای همراه کردن مخاطب کافی نیست. آنچه در نهایت به یک اثر تاریخی جان می‌دهد، پیوند میان این عناصر بصری و روایتی است که بتواند شخصیت‌ها و تعارض‌هایشان را برای بیننده معنادار کند و قصه ای که مخاطب را جذب کند.

از سوی دیگر، برخی از شمایل طراحی لباس در «سرخ و سیاه» ممکن است مخاطب را بیش از آنکه به یاد پوشش دوره قاجار بیندازد، به سمت آثار تاریخی ترکیه و بازنمایی تصویری دوران عثمانی برد.

پناهنده با «در انتهای شب» نشان داده بود که در پرداخت روابط انسانی و ساختن موقعیت‌های عاطفی ظرفیت قابل‌توجهی دارد. اکنون باید دید این توانایی در مقیاس یک پروژه تاریخی تا چه اندازه گسترش پیدا می‌کند. ۲ قسمت ابتدایی برای قضاوت درباره سرنوشت سریال کافی نیستند؛ اما از اینجا به بعد، چالش اصلی «سرخ و سیاه» عبور از فضاسازی و رسیدن به روایتی است که بتواند شکوه ظاهری جهان تاریخی خود را به کشش دراماتیک تبدیل کند.

حاشیه هفته؛ سقوط قیاسی؟

هنوز چند قسمت بیشتر از برنامه جدید امیرحسین قیاسی با نام «دور امیر» پخش نشده است که برخی از سقوط این مجری و استندآپ کمدین سخن گفتند. قیاسی در برنامه های گفتگومحور با سوال های متفاوتش توانست گپ های مفرح و سرگرم کننده ای را رقم بزند اما در قسمتی از برنامه جدیدش که میزبان شروین حاجی پور بود و برای اولین بار این خواننده را به گفتگو دعوت می‌کرد نتوانست سوال و جواب جذابی طراحی کند. برنامه آنقدر سخیف شد که گفتگو به موضوعات بیهوده و سطح پایین در حد لباس زیر کشیده شد و مهمان و میزبان یک گفتگوی باخت باخت را رقم زدند.

گفتگو واکنش های انتقادی زیادی داشت و برخی هم از سقوط قیاسی نوشتند.

قیاسی گفتگوکننده بدی نیست اما در برخی موقعیت ها و در حضور برخی مهمان ها یا خلاقیتی ندارد یا مقهور طرف مقابل می شود و نمی تواند گفتگو را به درستی هدایت کند. اگر او با همین دست فرمان جلو برود کم‌کم محبوبیتش نزد مخاطب کم‌رنگ می‌شود و از یک استندآپ کمدین و مجری محبوب تبدیل به یک اجراگر تکراری خواهد شد که نمونه‌های خلاقانه‌ترش را در فضای مجازی می‌بینیم.

جای خالی هفته؛ برنامه گفتگومحور جذاب

از برنامه قیاسی نوشتیم که چقدر سخیف و مبتذل شده است اما همین برنامه مخاطب دارد، مردم آن را می بینند و نقد و گلایه هایشان را درباره آن مطرح می کنند. حیف است که تلویزیون این روزها با انبوهی از برنامه های مختلف هنوز نتوانسته برنامه ای داشته باشد که مخاطب پیگیرانه آن را دنبال کند.

جای خالی برنامه گفتگومحور جذاب در تلویزیون خالی است و اکثر برنامه ها یا قصد نصیحت دارند یا با الگوهای کلیشه‌ای پیش می روند.

استقبال از برنامه های گفتگومحور در پلتفرم ها نشان می دهد مخاطب در کنار سریال های نمایشی همچنان به گفتگو کردن و شنیدن آرا و عقاید و نظرات آدم ها علاقه دارد.